Mateusz Gamrot vs. Lodivit Klein anunciou para o UFC Vegas

Mateusz Gamrot tem sua primeira tarefa de 2025.

O UFC anunciou quinta-feira que Gamrot (24-3, 1 NC) está programado para combater Ludovit Klein (23-4-1) em uma luta de candidatos leves no UFC Vegas 107 em 31 de maio.

Este é um confronto importante para Gamrot – atualmente empatado com Rafael Fiziev para o número 10 no ranking global de MMA Fighting – que está provocando um anúncio de luta há meses depois de estar potencialmente ligado a vários nomes notáveis ​​em sua divisão. O jogador de 34 anos está saindo de uma perda de decisão dividida para Dan Hooker no UFC 305 em agosto passado, resultado que quebrou uma sequência de três lutas para a Gamrot. Um ex-campeão da KSW de duas divisões, Gamrot foi 7-3 desde que ingressou no UFC em 2020.

Klein, 30, tem a oportunidade de dar um grande salto no ranking se conseguir passar por Gamrot. Após um início de 1-2 de sua carreira no UFC, Klein fez a mudança de peso penas para leve e foi por 6-0-1 e venceu suas últimas quatro lutas. Em seu passeio mais recente em setembro passado, Klein ganhou uma decisão unânime sobre Roosevelt Roberts.

O UFC Vegas 107 está programado para ser encabeçado por uma luta entre os principais candidatos ao peso da mosca Erin Blanchfield e Maycee Barber.