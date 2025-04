Matt Brown: Conor McGregor Passando na luta de retorno confirma ‘o que já sabíamos … ele não está voltando’ ‘

Conor McGregor está quase quatro anos afastado de sua última aparição no UFC, e seus últimos comentários fazem parecer que seus dias de luta podem realmente terminar.

Aparecendo em um evento recente do BKFC na Flórida, o ex-campeão do UFC de duas divisões confirmou que ele passou uma oportunidade de luta de retorno enquanto voltava sua atenção para a presidência em sua nação natal, Irlanda. McGregor também acrescentou “Estou feliz com o que fiz”, que parece mais um discurso de despedida do que um sugerindo um eventual retorno à ação.

Embora esses comentários mais recentes pareçam sugerir McGregor terminando com a luta, a lenda do UFC Matt Brown diz que isso é algo que o astro irlandês realmente provocou quando se tornou um nome familiar e agora ele está cumprindo essas promessas.

“Ele nos contou há 10 anos o que ele ia fazer”, disse Brown no último episódio de O lutador vs. o escritor. “Você se lembra dele falando sobre isso? ‘Eu vou entrar, vou assumir o controle, vou ganhar dinheiro e depois vou tirar o mergulho.”

“Ele disse que algo parecido com este jogo é brutal, você não quer ficar nele por muito tempo. Ele nos contou há mais de 8 ou 10 anos atrás. Ele literalmente nos disse e fez isso.”

Enquanto Brown afirmou que há alguns anos atrás que McGregor quase certamente nunca mais lutava, ele sabia que a atenção e os holofotes que surgiram é o maior atrativo da história do UFC é difícil de desistir.

Essa Lure manteve McGregor no gancho para um potencial retorno, mas Brown diz entre concorrer à presidência na Irlanda e assumir um papel de co-proprietário no BKFC, ele encontrou novas maneiras de permanecer relevante que não o envolva lutando novamente.

“Isso não é surpreendente”, disse Brown. “Ele está finalmente finalmente, na verdade [copping to it]. Ele adora estar nas notícias. Ele adora permanecer relevante e colocar seus dois centavos em tudo. Ele manteve sua voz lá fora e todos prestamos atenção e ainda estamos falando sobre isso.

“Ele fez um bom trabalho nisso. Um bom trabalho de tocar a mídia. Eu já disse a você antes, ele já terminou. Acho que ele está apenas confirmando o que já sabíamos.”

No que diz respeito a McGregor vencendo uma grande eleição na Irlanda, muitos especialistas em seu país de origem parecem acreditar que ele tem pouco de ter a chance de realmente garantir uma vitória, mas o mesmo foi dito sobre Donald Trump nos Estados Unidos.

Ao contrário da presidência dos EUA, o mesmo título na Irlanda não carrega nem um pouco de poder ou responsabilidade igual, mas serve mais como um papel de figura. Nesse sentido, Brown acredita que McGregor pode realmente se destacar nessa posição, mas seus pecados do passado quase certamente voltarão a assombrá -lo quando chegar a hora das pessoas o votarem no cargo.

“Ele é um orador muito bom”, disse Brown sobre McGregor. “Ele é um orador muito nítido e espirituoso. Sua reputação pode não estar à vontade com alguém que você gostaria de representar seu país, mas em termos de sua capacidade de falar e quem ele poderia ser como pessoa, aposto que ele seria realmente bom nisso.

“Infelizmente, ele meio que arruinou sua reputação um pouco. Se ele realmente fez o [sexual assaults]ele tem as alegações, está lá fora. É difícil colocar alguém para representar seu país. Alega -se que ele fez essas coisas. Eu acho que isso torna isso complicado. Meu argumento é que acho que não tinha nada disso, ele seria ótimo para isso. ”

Fora de entrar na política, McGregor realmente adotou seu papel de promotor do BKFC depois de se tornar co-proprietário da organização de Knuckle. Brown aplaude McGregor por seu entusiasmo por esse esporte e é outra maneira de manter seu nome nas manchetes que não envolvem luta.

“Ele é muito bom no BKFC”, disse Brown. “Ele é realmente o ajuste perfeito para isso. Ele é o cara perfeito para fazer isso. Os fãs adoram. Ele tem o porta -voz.

Seja construindo o BKFC em uma das maiores promoções de esportes de combate da Terra ou realmente vencendo uma eleição para se tornar presidente da Irlanda, Brown sabe que McGregor tem muito o mantendo ocupado agora fora da luta.

Brown espera que o que McGregor faça o mantenha feliz porque ele realmente não tem mais nada para provar com sua carreira de luta e talvez “o notório” está finalmente vendo a escrita na parede por si mesmo.

“Espero que ele faça muitas coisas excelentes e se represente bem”, disse Brown. “Apenas cuide de si mesmo, represente -se bem e talvez isso o ajude a melhorar sua vida. É disso que se trata. Você só vive uma vez.

“Ele não está voltando. Estou confirmado ainda para ser apenas o predicter correto sobre isso? Não foi difícil. Ele nos disse. Não sei por que ninguém ouviu. Ele literalmente nos disse. Ele disse e eu acredito nele.”

