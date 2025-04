Matt Brown critica o extremo ganho de peso de Paddy Pimblett: ‘Não é muito sofrimento não colocar 40 libras após uma briga’

Matt Brown nunca foi muito para celebrações enormes e elaboradas após qualquer uma de suas vitórias, mas ele entende que lutadores como Paddy Pimblett levantando um pouco depois de marcar a maior vitória de sua carreira quando terminou Michael Chandler no UFC 314.

Mas Brown atrai a linha para abusar completamente do seu corpo e potencialmente sacrificar ganhos futuros, que é a maior crítica que ele poderia buscar para Pimblett depois que o nativo de Liverpool revelou que ele ganhou mais de 40 libras nos dias seguintes à sua luta contra Chandler. Enquanto Pimblett costumava falar sobre as malas depois de todas as suas brigas, mas sempre recuperando tudo quando é hora de se apresentar, Brown adverte que a estratégia quase certamente vai sair pela culatra.

“Se eu fosse o treinador dele, teria alguma preocupação”, disse Brown no último episódio de O lutador vs. o escritor. “O que eu digo a todos os meus lutadores é que temos uma janela curta aqui. Você pode estar fazendo isso por 15 a 20 anos no máximo. Há muita coisa que você pode obter disso. Por que não espremer todo o suco que você pode, não é um tonelada de sofrimento e depois fazer 40 libras depois de uma luta.

“Você precisa ter uma mente boa e descontraída quando está treinando e passando por essa jornada, mas principalmente quando somos jovens, nos sentimos invencíveis. Esquecemos o quão curto é tudo isso. Quando você tem 20 anos, você nunca sente que terá 40 anos em sua vida. Quando você já tem 30 anos, você nunca sentirá o momento.

Enquanto a capacidade de Pimblett de ganhar e depois perder peso por suas lutas ainda não afetou nenhuma de suas performances no UFC, Brown sabe que o peso leve de 30 anos está agora pulando no fundo do fundo da divisão mais difícil do esporte.

Batendo Chandler foi uma grande adição ao seu currículo, mas há muitos candidatos leves à frente de Pimblett no ranking que ele ainda precisa passar antes de chegar a um título em potencial.

“Nós nos esforçamos tanto para conseguir alguma coisa, e então entendemos, e apenas relaxamos”, disse Brown. “Não é uma boa maneira de olhar para ele. Ele também está em uma divisão selvagem absoluta. É melhor ele ficar de olho no prêmio, porque ele está com alguns filhos da mãe sediada agora.

“Você não está no LFA, Cage Warriors, de onde ele veio. Você está com os principais ckers do mundo agora, especialmente quando você está falando da divisão 155. Eles são selvagens absolutamente nessa divisão.”

Brown diz que durante sua própria carreira que a disciplina estrita foi uma grande parte do que lhe permitiu passar a maior parte de 15 anos no UFC.

Sempre há exceções à regra, mas Brown sabe por experiência pessoal que os atletas que são capazes de andar de skate sem se esforçar o máximo de esforço são muito inúmeros por aqueles que têm seu foco completo e dedicado em lutar e vencer.

“Para mim, todos os dias que você não está na academia, todos os dias que você está um pouco acima do peso, todos os dias não está tirando o máximo proveito de si mesmo, outra pessoa é”, disse Brown. “Vimos os campeões disciplinados como [Georges St-Pierre]. Eu acho que é um ótimo exemplo de apenas um campeão super disciplinado e veja o quão bom ele se tornou. Também vimos o oposto como um Jon Jones, não conheço o treinamento dele, mas minha suposição é que ele é menos disciplinado que o GSP, e ele ainda conseguiu grandes coisas, mas conseguiu isso apesar de seu treinamento ou ele é simplesmente tão bom? Isso é o que eu presumo.

“Não somos todos Jon Jones. O que Jon Jones teria feito se ele não tivesse feito um pouco dessa merda? Talvez ele tivesse todos os acabamentos … está apenas apertando todo o suco e maximizando -se para ser o melhor que você poderia ter. Eu apenas me dei quatro anos. Penso em quatro anos. Penso em quatro anos. Penso em quatro anos. Eu pensei que eu já tive que tinha 24 anos.

Apesar de todo o sucesso que Pimblett encontrou até agora em sua carreira no UFC, Brown adverte que os elogios hoje podem rapidamente se voltar para desprezar amanhã se ele perder e de repente empacotar mais de 40 libras entre as lutas se torna um conto de advertência e não uma questão de riso.

“Você precisa manter seus olhos no prêmio”, disse Brown. “Se eu fosse o treinador dele, ficaria preocupado. Como mano, você não pode estar vivendo assim. Você está tão perto. Não vamos subir até aqui e começar a esfriar quando quase chegamos ao cume.

“Agora não é a hora de relaxar. Agora não é hora de se divertir. Agora é hora de dobrar. Agora é hora da crocância. Dobre o que você está fazendo. Faça mais. Faça melhor. Faça com mais força.”

