Matt Brown defende Bryce Mitchell antes do UFC 314: os lutadores são ‘todos um monte de nutjobs f*cking’

Bryce Mitchell parece receber tanta atenção pelo que ele diz fora da gaiola quanto o trabalho que ele coloca sempre que realmente luta, mas ultimamente ele recebeu uma reação muito mais negativa dos fãs.

Isso se deve em grande parte ao Rant Mitchell inane que desencadeou seu podcast em janeiro, quando ele defendeu Adolf Hitler e negou que o Holocausto acontecesse. Antes dessas declarações ofensivas, Mitchell normalmente se apegava a suas teorias favoritas da conspiração, como alegando que a Terra era plana e afirmando que “simplesmente não acredita” nos cintos de segurança.

A lenda do UFC, Matt Brown, certamente não concorda com muito do que Mitchell falou ultimamente, mas ele também é rápido em apontar que é fácil esquecer a ocupação que ambos escolheram para viver.

“Realisticamente, estamos lidando com os combatentes do MMA aqui”, disse Brown O lutador vs. o escritor. “Há muitos trabalhos de Whack nesse esporte. Há uma razão pela qual as pessoas, inclusive eu, por que escolhemos seguir o caminho de ser um lutador de MMA e não ir para a faculdade ou não conseguir um emprego regular ou abrir um negócio. Há uma razão pela qual optamos por colocar nossa vida em diante.

“Why do you think all of us fighters get taken advantage of by the UFC? We’re all exploited like f*cking peasants because we’re all a bunch of f*cking dummies. We’re not a bunch of people with college degrees and shit. I mean there are some guys with college degrees and to be fair there’s some extremely intelligent fighters, I like to think of myself as one, but you can’t just lump everybody in and be like, ‘Look at these genius Motherf*ckers que decidiram colocar suas vidas em risco para o entretenimento de outras pessoas ganhar dinheiro. É também o que torna emocionante, certo?

Brown não tem idéia se Mitchell, que retorna à ação no sábado contra Jean Silva no UFC 314, realmente acredita em tudo o que está dizendo publicamente, mas não há como negar a enorme quantidade de atenção ao primeiro Ultimate Fighter O participante recebeu dessas declarações.

Há uma parte de Brown que parece que Mitchell fez um mergulho com algumas de suas opiniões controversas. Ele acha que é possível que o nome de Mitchell exploda nas manchetes e nas mídias sociais e viu isso como uma abertura para se inclinar ainda mais no personagem que ele criou.

“Essa é a parte infeliz do mundo em que vivemos hoje em dia”, disse Brown. “A base da psicologia humana é todo humano que a maior parte do que fazemos em nossas vidas está correndo em direção à recompensa ou longe da punição.

“Quando você diz algo louco ou estúpido e então é recompensado por isso, seu cérebro naturalmente começará a pensar qual é a próxima coisa estúpida e louca que posso dizer? Então, se você disser algo o suficiente, começa a acreditar.”

Talvez tenha sido realmente o que aconteceu com Mitchell quando se trata de algumas de suas opiniões mais que ele expressa, mas Brown não acha que isso deve condená-lo totalmente no Tribunal de Opinião Pública.

“Eu acho que Bryce é um bom cara”, disse Brown. “Quero dar a ele o benefício da dúvida. Talvez ele seja um QI um pouco menor do que algumas outras pessoas, mas não gosto de julgar as pessoas por simplesmente ter um QI menor.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer toda terça -feira, com versões apenas de áudio do podcast disponível em Podcasts da AppleAssim, Podcasts do GoogleAssim, Spotifye Iheartrodo