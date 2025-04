Matt Brown questiona se Michael Chandler já passou do seu primo ou não era material do UFC para começar ‘

Michael Chandler sofreu sua derrota mais difícil até o momento desde que ingressou na lista do UFC depois que Paddy Pimblett o parou em três rodadas no UFC 314 com uma enxurrada cruel de greves no chão na noite de sábado passado.

Ao contrário de quase todas as outras apresentações que ele teve dentro do octógono, Chandler não transformou essa luta em uma guerra, e ele nunca chegou perto de terminar Pimblett. Em vez disso, o veterano de 38 anos diminuiu dramaticamente após a primeira rodada, e Pimblett realmente começou a derramar o castigo antes de terminar sua noite de maneira devastadora.

A perda caiu Chandler para 2-5 no UFC, com este último revés servindo como sua terceira derrota consecutiva em geral. Esse último desempenho forçou a lenda do UFC Matt Brown a questionar se talvez os melhores dias de Chandler já estejam atrás dele, além de dar crédito a Pimblett em um trabalho bem feito.

“Para mim, há um pouco de perguntas em mim: ok, quão grande foi realmente Chandler ou Paddy é realmente tudo isso?” Brown disse no último episódio de O lutador vs. a escritar. “Chandler lutou contra o melhor absoluto, e ele venceu alguns caras muito bons também, especialmente em Bellator. Ele venceu alguns caras muito bons. Acho que há um pequeno ponto de interrogação na minha cabeça como se fosse Chandler, mas não é um material do UFC. Talvez sua cabeça tenha tido um pouco de curso? Ele jogou um pouco demais no papel de Arturo Gatti que Dana [White] o chamou? Talvez tenha comprado isso um pouco demais? Ou Paddy é realmente tão bom? Ele certamente parecia bem no fim de semana passado. Ele parecia um campeão? Não tenho certeza sobre isso.

“Chandler já passou do seu primo ou não era o material do UFC para começar e Paddy é um dos 10 melhores.

Definitivamente, há um argumento a ser feito de que Chandler passou seus melhores anos no Bellator e chegou ao UFC um pouco tarde demais.

Enquanto ele certamente fez brigas tremendas e de cair o queixo desde que assinou com o UFC, Chandler nunca encontrou o mesmo nível de sucesso em que ele foi um campeão multi-time do Bellator. Por outro lado, Brown sabe por experiência pessoal que não há uma concorrência melhor do que os lutadores que Chandler enfrentou no UFC e talvez ele simplesmente não pudesse igualar isso.

“Chandler, eu tenho as perguntas foram seus melhores anos no Bellator?” Brown disse. “É isso que quero dizer, ele é um ótimo lutador, eu não quero tirar nada dele. Sinto que o sentimento que seus melhores anos estavam no Bellator. Ele chegou ao UFC um pouco tarde demais, ele estava fora do seu auge, ou ele meio que comprou o hype um pouco demais.

“Mais ou menos, o que eu pensei que Justin Gaethje iria se transformar. O cara que acabou de se divertir por diversão. Mais ou menos do velho cara do tipo Chris Lytle, estou apenas lutando pelo cara do tipo Fight of the Night. [Gaethje] Certamente não saiu dessa maneira, mas parece que Michael Chandler apareceu dessa maneira. ”

Quanto ao que vem a seguir para Chandler, isso é um pouco mais difícil de prever.

Antes do UFC 314, Brown sugeriu que talvez Chandler pudesse começar a pensar em uma nova carreira fora de lutar se ele perder para Pimblett porque seu caminho de volta ao topo da divisão pareceria quase intransponível.

Chandler sempre afirmou que “não estava aqui por muito tempo, aqui por um bom tempo”, enquanto dobrava seu desejo de se tornar um campeão do UFC. Com três derrotas seguidas em seu recorde agora, Chandler pode nunca ter mais uma chance no UFC Gold antes de sua carreira terminar.

É por isso que Brown se pergunta se esse pode ser o fim de Chandler, a menos que talvez uma certa estrela irlandesa finalmente decida lutar novamente.

“Chandler disse isso sozinho. É um cinto ou nada”, disse Brown. “Ele olha para esse ponto como se não fosse nada. Se essa é realmente a mentalidade dele, se ele será quem ele diz que é, é hora de ir embora e isso é bem claro. Se ele quer continuar lutando, não acho que não seja um pouco de errado.

“Provavelmente não vai receber nenhum pay-per-view se baseia neste momento, a menos que Conor McGregor volte. Agora é o momento perfeito para fazer a luta de Conor, eu acho. Tanto a perda de estrias quanto nada para realmente lutar. Por que não lutar contra ele. Ele tem um grande nome. Ele tem um grande nome.

Por mais que ele queira dizer isso, Brown sabe que Chandler realmente fica em uma encruzilhada no que diz respeito à sua carreira, e é impossível não se perguntar se já o vimos lutar pela última vez.

“Eu odeio dizer isso sobre um guerreiro assim”, disse Brown sobre Chandler. “Mas é isso que é. Ele venceu uma luta no UFC, e não estou contando Tony Ferguson porque isso não é uma luta. O que você faz neste momento?”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer toda terça -feira, com versões apenas de áudio do podcast disponível em Podcasts da AppleAssim, Podcasts do GoogleAssim, Spotifye Iheartrodo