Matt Brown: Se Michael Chandler perder para Paddy Pimblett, ‘é melhor você começar a pensar sobre o que será a próxima carreira’

Ninguém tem mais pilotagem em um resultado no UFC 314 do que Michael Chandler, enquanto ele parece se recuperar de duas derrotas seguidas, enfrentando um oponente de classificação mais baixa em Paddy Pimblett.

Isso é de acordo com a lenda do UFC Matt Brown, que vê Chandler como o atleta na maior situação de doenças ou mordações no cartão de sábado devido às circunstâncias em torno de sua carreira no UFC. Apesar de ganhar bônus em cinco de suas seis aparições na promoção e com três apresentações de luta separadas das noturnas, Chandler ainda possui um recorde de 2-4 no geral e, aos 38 anos, ele não pode se dar ao luxo de cair em uma perspectiva um tanto não comprovada como Pimblett.

“Nós realmente não gostamos de usar esse termo e tentamos ficar longe dele, mas este eu simplesmente não consigo ver sendo nada além de fazer ou morrer para ele”, disse Brown sobre Chandler no último episódio de O lutador vs. o escritor. “Seja morrer, acho que talvez não seja a palavra certa, mas ele disse muito claramente antes de ser um título ou nada. Não estou aqui para lutar contra os caras, apenas para ganhar dinheiro ou o que quer.

“O problema com Michael Chandler, ele não tem uma vitória de qualidade no UFC. Quero dizer que você poderia dizer discutível Dan Hooker. Qual a alta qualidade de uma vitória foi Dan Hooker naquele momento? Eu acho que [Dan Hooker has] Estive em uma sequência, e ele finalmente chegou sozinha desde então. Eu acho que seria uma vitória de alta qualidade hoje do que era então, mas Tony Ferguson não é uma vitória de qualidade. Eu não acho que ninguém vai argumentar isso. ”

Embora Brown não tenha exatamente certeza do que uma vitória sobre Pimblett faz pela carreira de Chandler, ele sabe que uma perda seria absolutamente devastadora.

Chandler pode não ter um recorde impecável no UFC, mas suas quatro derrotas chegaram a três ex -campeões em Dustin Poirier, Justin Gaethje e Charles Oliveira (duas vezes). Pimblett pode eventualmente se transformar em um concorrente de nível de campeonato, mas ele não está nem perto dos três lutadores em termos de suas realizações gerais no momento.

É por isso que Brown acredita que Chandler precisa sair e lidar com Pimblett de maneira impressionante porque seu mantra desde que chegou ao UFC se concentrou apenas em se tornar campeão. Perder no UFC 314 remove efetivamente Chandler dessa conversa – possivelmente pelo resto de sua carreira.

“Quase podemos remover o nome Paddy Pimblett. Você não pode perder para o cara nº 15”, disse Brown. “Paddy, com todo o devido respeito, ele é bom, eu não quero tirar o crédito. Ele é melhor, eu acho que todos pensávamos que ele estava. Ele estava falando uma merda louca, e ele se apresentou muito bem, ele melhorou sempre. Eu tenho sido muito crítico de muitas coisas que ele se faz com que ele se reeve, que ele se fez com que ele se reeve, que ele se fez com que ele se reeve, que ele se fez com que ele se reeve, que ele se fez com que ele se reeve, que ele se fez com que ele se reeve, que ele se fez com que ele se reeve, que ele se reeveu, que ele se faz com que ele se reeveu, que ele se reeveu, que ele se faz com que ele se reeveu, que ele se reeveu, que ele se faz com que ele se reeveu, que ele se reeveu, que ele se faz com que ele se reeveu, que ele se refere, que ele se reagiu, que ele me fazia, que ele me fazia, que ele me fazia, que ele se reagiu.

“Eu não gosto de necessariamente dizer que você não pode perder para Paddy Pimblett. Não, você não pode perder para o número 15 ou o número 14, seja qual for o nome desse cara.”

Verdade seja dita, Brown não tem certeza de que Chandler merece totalmente a ser listado ao lado dos melhores pesos leves do esporte baseado apenas em suas realizações no UFC. Mas, independentemente disso, Chandler ainda ocupa um lugar no top 10, e é isso que Pimblett quer tirar dele.

“Não sei como Michael Chandler está no top 10”, disse Brown. “Eu amo Michael Chandler, não estou odiando com ele, mas a maioria das pessoas precisa ganhar brigas para entrar no top 10. Ele simplesmente não.

“Se Paddy vai lá fora e vence Michael Chandler, isso absolutamente foda impulsiona esse garoto. Ele provavelmente é um evento principal a seguir.”

Quanto a Chandler, se ele não conseguir passar por Pimblett no sábado, Brown simplesmente não vê um caminho claro para ele voltar ao topo da divisão leve, especialmente com uma lista crescente de candidatos que disputam esse local com nomes como Oliveira, Arman Tsarukyan e agora até Ilia Topuria, competindo a 155 libras.

Uma perda realmente testaria a determinação de Chandler quando se trata de seu lugar no esporte, e Brown não pode deixar de se perguntar se talvez ele possa começar a olhar para outras atividades do octógono.

“Agora é a sua decisão: você está no título ou busto, porque isso significa que você está preso”, disse Brown sobre Chandler perdendo para Pimblett. “O bom para Michael Chandler é que ele tem muitas opções. Ganhe ou perca essa luta, ele tem uma ótima marca, as pessoas o amam. Acho que ele seria um comentarista incrível ou um analista, o tipo de podcast.

““[But] É por isso que estou criando podcasting e sendo analista ou comentarista. Porque é como se você perder para Paddy Pimblett, é melhor começar a pensar sobre qual será a próxima carreira ou o próximo caminho. ”

