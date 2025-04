Maus-tratos a criança autista chocam passageiros durante viagem para Penedo

Um caso chocante de maus-tratos contra uma criança autista foi registrado durante uma viagem de van rumo à cidade de Penedo, nesse domingo (7). Um policial militar, que viajava no mesmo veículo, testemunhou e denunciou o comportamento abusivo praticado por familiares contra uma criança não verbal, com idade aproximada de cinco anos.

De acordo com informações registradas pelas autoridades, o policial militar percebeu o comportamento suspeito de um grupo familiar que embarcou junto com a criança. Sentado próximo aos envolvidos, ele presenciou atos como beliscões, apertões e impedimento do descanso da criança. Em um dos momentos mais graves, a vítima teve a coluna pressionada pelos adultos, enquanto permanecia imprensada entre as pernas deles.

Testemunhas relataram que em determinado momento, um dos acompanhantes chamou a criança por um apelido pejorativo, causando risos entre o grupo. Apesar da gravidade da situação, a mãe, presente durante toda a viagem, permaneceu indiferente e não interveio em nenhum momento para proteger o filho.

Ao desembarcar em Penedo, o policial militar acionou imediatamente uma guarnição local, que abordou os envolvidos. Durante as primeiras investigações no local, um dos familiares tentou justificar as ações dizendo que apenas seguia ordens da companheira, enquanto outro apontou o padrasto da criança como principal agressor.

O Conselho Tutelar de Penedo foi acionado rapidamente e decidiu pela entrega da criança à avó paterna, residente em Piaçabuçu. Os demais adultos envolvidos no caso foram encaminhados à delegacia da cidade para prestarem esclarecimentos e responderem pelos crimes cometidos.

O policial militar responsável pela denúncia entregou vídeos registrados durante a viagem, que comprovam os abusos relatados. O material foi anexado ao processo investigativo e deve contribuir diretamente para as providências judiciais cabíveis.