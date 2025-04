Max Holloway escolhe “vintage” Alexander Volkanovski para recuperar o título de peso penas no UFC 314

Max Holloway está andando com seu antigo inimigo, Alexander Volkanovski, para recuperar o título de peso penas neste fim de semana.

Neste sábado, Volkanovski enfrenta Diego Lopes para o cinturão de penas vago no evento principal do UFC 314. É a primeira luta de Volkanovski desde que deixou o título para Ilia Topuria no UFC 298 no ano passado e um momento crucial na carreira de um grande tempo de todos os tempos. Volkanovski está chegando a derrotas por nocaute consecutivas, e agora ele enfrenta um lope crescente, que está em uma série de vitórias de cinco lutas. É uma partida fascinante e que Holloway pode ver de qualquer maneira.

“Há apenas duas maneiras pelas quais vejo essa luta”, disse Holloway em seu canal no YouTube. “Se Alex é o vencedor, acho que ele vai para Alex vintage, grudar e se mover, chute de capa e dentro da perna, talvez agarra, talvez contra a cerca um boxe sujo contra a gaiola, e ele elimina uma decisão, talvez uma decisão unânime.

“Ou se Diego vencer, está nas três primeiras rodadas. Acho que Diego o pega. Ele começa a 160 quilômetros por hora. Ele vem até você e é como um trem louco. Ele é como um trem voando dos trilhos. Ele vem correndo para você, socando em você.”

Holloway tem muita experiência com Volkanovski “vintage”.

Os dois compartilharam 75 minutos de octógono em sua memorável trilogia, com Volkanovski vencendo as três lutas. Mas desde a terceira luta, Volkanovski teve uma corrida difícil, perdendo três de suas próximas quatro lutas, incluindo derrotas brutais de nocaute para o Islã Makachev e Ilia Topuria em suas duas lutas mais recentes. Volkanovski tirou um ano de folga para se recuperar de suas perdas enquanto procura recuperar o que era dele e, apesar das preocupações, Holloway acredita que ele fará isso.

“Acho que a parte mais perigosa dessa luta é definitivamente as duas primeiras rodadas para Volk”, disse Holloway. “Talvez três. Mas se Volk vai para Volk vintage, grudando e se movendo, chutando as pernas, sendo inteligente, pegando-o contra a gaiola, talvez até levá-lo aqui e ali. Eu sei que Diego tem um ótimo jiu-jitsu, ótima luta, [but] A Volk treina com um dos maiores lutadores do mundo, Craig Jones. …

“No final das contas, acho que a Volk deveria recuperar, mas posso ver Diego capturando e pegando Volk. Mas é MMA. A merda acontece. Já estive errado muitas vezes.”

O UFC 314 acontece neste sábado no Kaseya Center, em Miami.