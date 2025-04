Mayra Bueno Silva quer lutar ‘sangrento’ com Irene Aldana à noite UFC

São Paulo – Mayra Bueno Silva está visando um retorno de setembro ao octógono, e ela se ofereceu para ir ao território inimigo.

A única candidata ao título do UFC disse à MMA Fighting que esteve em contato com o UFC pedindo um confronto de peso galo com Irene Aldana no UFC 320, a próxima edição do Pay-per-view UFC em Guadalajara, no México, em 13 de setembro. 13.

“Nosso plano é lutar no cartão NOCHE UFC, e estamos esperando o que o UFC quer fazer”, disse Silva. “Se tudo correr certo, estaremos lutando no NOCHE UFC. Estamos pedindo isso muito, estamos insistindo na ideia, então vamos ver. É a decisão do UFC”.

“Sheetara” retornará ao peso -galo depois de perder para Jasmine Jasudavicius em seu mais recente. Silva perdeu os três últimos na empresa desde que sufocou Holly Holm, incluindo uma luta pelo título com Raquel Pennington.

Aldana, por outro lado, passou por 1-1 desde que ficou curto versus o então campeão Amanda Nunes em junho de 2023. O veterano de 37 anos embolsou um Luta da noite Bônus por sua vitória sobre Karol Rosa no final de 2023, mas perdeu a decisão de Norma Dumont em setembro passado.

“Acho que nos quebraríamos lá”, disse Silva sobre uma briga com Aldana. “Eu acho que seria uma luta sangrenta como todas as brigas de Irene. Acho que faríamos um show para os fãs em Guadalajara, se é isso que o UFC deseja”.

Silva voltou para São Paulo e juntou -se aos nerds de luta para planejar a gravidez de sua esposa – e o veterano do UFC – Gloria de Paula, e vê a data de setembro como ideal para evitar competir no primeiro trimestre da gravidez projetada.

“É um bom encontro para mim”, disse Silva. “Irene não está em um bom momento, ela teve algumas perdas e também tive maus resultados. Esse confronto que seria um ótimo show. Irene sempre faz grandes brigas pelo UFC, e eu também, por isso é uma boa luta para nós e pelos fãs”.