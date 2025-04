Mazatlan FC, Casa do ex-jogador Chivas Procurando o jogo

A equipe de cana tem algum passado avermelhado

Chivas y Mazzatlán fc Eles enfrentam nesta sexta -feira no estádio El Encanto, em um duelo que definirá a possibilidade de Jogar–Em Para ambos os conjuntos neste Fechando 2025. A equipe roxa tem alguns jogadores e seu atual diretor técnico com o passado no Guadalajara.

Víctor Manuel Vucetich teve um passo fugaz através de Las Chivas. IMAGO 7

Vucetich opera em Mazatlan e alcançou semifinais em Chivas

Víctor Manuel Vucetich Ele chegou Mazzatlán fc Para a abertura de 2024 e a tornou uma equipe muito mais sólida em assuntos defensivos. Vucetich Ele tem a equipe lutando por seu segundo Play-in Em quase cinco anos de história em Liga Mx.

Vucetich levou a Chivas Para as semifinais do torneio dos Guardiões 2020. Esse ingresso foi alcançado contra a América e quebrou uma faixa de quatro anos sem chegar a esse exemplo. Também terminou com três qualificadores consecutivos do clássico nacional que o rebanho sagrado não poderia eliminar seu rival máximo.

Rodolfo pizarro, o ídolo Chivas que quer retornar ao destaque em Mazatlan

O meio -campista voltou para Mazzatlán fc Para a abertura de 2024, após sua aventura para a Grécia com o AEK Atenas e jogou 20 jogos entre o último e o torneio atual, mas ainda não obtém gol ou ajuda.

Rodolfo pizarro Chegou no Clausura 2017 a Chivas E foi o único reforço da equipe de Matías Almeyda Isso acabou sendo campeão desse torneio. Foi um palco brilhante para o nativo de Tampico ao marcar o tempo em apenas quatro torneios. Pizarro Ele marcou 15 gols e deu 10 assistências em sua estadia com o rebanho sagrado onde ele ganhou Liga MXAssim, Copa MX y Copa dos Campeões da CONCACAF.

Eduardo Torres quer sua consolidação em Mazatlan

Eduardo Torres Ele foi por quatro anos com a camisa Rojiblanca e nunca conseguiu alcançar a propriedade por um longo tempo. Jogou 94 jogos no primeiro time de Guadalajara e foi para o fim do Fechando 2024.

Mazzatlán fc É a nova casa para Eduardo Torres Isso também não alcançou essa consistência. Em quase dois torneios completos com o Purple Team, o Rojiblanco Canterano jogou 23 jogos e pouco mais de 1.100 minutos jogados.