Mbappé é expulso pela quarta vez em sua carreira

O francês fez uma entrada na partida contra o Alavés e deixou o Real Madrid em inferioridade numérica desde a primeira vez.

O atacante francês Kylian Mbappe foi expulso 5 anos, 11 meses e 15 dias depois, ao fazer uma grande entrada atingindo as tacos sobre Antonio Blanco na visita do Real Madrid a Alavés em Laliga, na quarta vez que o vermelho vê, sempre direciona, em 503 partidas oficiais em sua carreira.

Mbappé não foi expulso desde 27 de abril de 2019, em uma final da Copa da França com o PSG contra Stade Rennes, no qual recebeu um vermelho direto no último minuto da extensão, em 119. Após o empate em dois gols no jogo, ele não conseguiu lançar uma penalidade do lote e sua equipe perdeu o título (8-7).

Curiosamente, duas das três expulsões que recebeu como profissional, todas nas fileiras do PSG, ocorreram antes do mesmo rival, Stade Rennes. A primeira de sua carreira em 30 de janeiro de 2018 em uma semifinal da Copa da Liga aos 61 minutos. Não afetou o triunfo do clube parisiense (2-3).

AP

Na liga francesa, ele também foi expulso com Paris Saint-Germain, ao receber um vermelho direto aos 90 minutos de 1º de setembro de 2018 durante a visita a Nimes, com um triunfo do PSG (2-4).

Com o Real Madrid, Mbappé havia jogado 48 partidas em sua primeira temporada e recebeu quatro cartas amarelas, três na Laliga EA Sports, contra Espanyol, Girona e Real Valladolid e um na Liga dos Campeões, em frente ao Atlético de Madrid.

O atacante francês será sancionado com um mínimo de uma partida para um jogo súbito súbito, o que causará sua ausência contra o clube atlético em Bilbao no dia 32 da Laliga. Se a sanção imposta pelo comitê exceder os três jogos, causaria sua ausência na final da Copa del Rey que o Real Madrid disputas contra o Barcelona em 26 de abril em Sevilha.