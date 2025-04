Mbappé, o vilão do dia 31 na Laliga

O francês viu o cartão vermelho no Alavés vs Real Madrid depois de uma entrada da Artera para Antonio Blanco.

BARCELONA – A Laliga 31 foi tocada e o FC Barcelona continua sendo um líder solo com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Ambos ganharam seus compromissos, mas o que mais aconteceu nesta data? Em seguida, o destaque.

O protagonista: Kylian Mbappé

Quatro minutos depois que Eduardo Camavinga marcou aquele que acabaria sendo o objetivo do triunfo de Madri em Mendizorza, Kylian Mbappé foi expulso, depois de verificar a peça o árbitro no monitor quando foi notificado pelo VAR, por uma entrada, arrepiante, para Antonio Blanco.

Um chute de Fry e especialmente violento no auge da direita que está quente do ex -jogador do Real Madrid que poderia levar a uma forte sanção, que, no entanto, e atendendo à redação do ato que escreveu a nota do árbitro Soto será muito menor.

“Aos 38 minutos do jogo, o jogador Mbappé Lottin, Kylian foi expulso pelo seguinte motivo: por entrar com o pé na forma de um ferro na altura do giro de um oponente, na disputa da bola, usando força excessiva”, escreveu o árbitro, ignorando expressamente as palavras como ‘agressão’ ou ‘violência’.

Uma sanção de até três jogos faria com que o crack francês cumprisse a punição apenas em Laliga, em caso de ser superior, em quatro reuniões, misturaria qualquer competição … e faria não jogar a final da Copa del Rey. Uma possibilidade que parece impossível.

Kylian Mbappe, depois de ser expulso diante de Alavés. Getty Images

Demitido: García Pimienta

Quem viu o partido de Mestalla não entenderia que Francisco Javier García Pimienta foi demitido de seu treinador em Sevilha por essa derrota. Em vez disso, o desejo do Presidente do Clube Andaluziano, José María del Nido Carrasco, ficou evidente em se livrar do treinador catalão, com quem ele já duvidou em setembro e acabou renovando até 2027 para a pressão externa.

Sua cessação foi consumida depois de vincular quatro perdas consecutivas e ser substituída pelo veterano Joaquín Caparrós, o que significa que a sexta demissão de um treinador em Laliga, dois meses depois que Valladolid fez o mesmo com Diego Cocca.

Duas mudanças no clube de Blanquivioleta (primeiro foram demitidas Paulo Pezzolano), Luis Miguel Carrión em Las Palmas (outubro), Luis García em Alavés (dezembro) e Rubén Baraja em Valência (também dezembro) foram seus antecessores a cair.

Haverá mais? Provavelmente, assistir à continuidade de Diego Martínez em Las Palmas ainda está em dúvida e especula -se que apenas sua vitória em Getafe evitou sua cessação.

O objetivo: Javi Guerra

Tempo extra desde a primeira parte da partida entre Valência e Sevilha, Diego López passa para Javi Guerra, que corta o vértice da pequena área, desliza e cai … mas ele se levanta e surpreende com um tiro cruzado que termina na rede. Meta. O final 1-0 que deu a vitória a uma Valência que já está, oito pontos acima da descida, praticamente salva.

A queda: Girona

Não é uma novidade que se refere a Girona nesses termos, mas esse costume começa a ser uma tragédia para a equipe catalã, que terminou a primeira rodada na oitava posição, dois pontos abaixo da Europa e este domingo passado vinculou sua terceira derrota consecutiva, em Pamplona contra osasuna e nono dia sem saber a vitória.

A segunda equipe no segundo turno, tendo acrescentado apenas 6 dos 36 pontos disputados, já levou o Las Palmas em apenas cinco, o que marca posições de descendência que já são uma certa ameaça à equipe catalã.