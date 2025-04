Meghan Trainor admite que Shi usou medicamento para perda de peso após a transformação corporal

A cantora “fez você olhar” não estava muito feliz com sua confissão insta … explicando a decide shi para fazer uma declaração depois de várias perguntas que ela 2025 Billboard Women in Music Awards Estavam focados é o corpo dela em vez de sua década de trabalho na indústria da música.

Meghan também observou, além de usar Mounjaro, começou a ver um nutricionista, fez “enormes mudanças no estilo de vida” e começou a se exercitar com um treinador.

Claro, Meghan não é estranha a falar sobre sua aparência física. Ela disparou para a fama em 2014 com sua música de sucesso “All About That Bass”, que tem uma mensagem abrangente de positividade do corpo.