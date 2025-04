O Departamento de Justiça de Trump para permitir que Mel possua armas novamente, apesar de ele não ter participado de 2011 a 2011 a uma acusação de bateria envolvendo sua ex -namorada, uma questão legal que tornava impossível para ele comprar armas de fogo … de acordo com o novo Yan.

Mel é uma das 10 pessoas com condenação que está recuperando seus direitos de armas, o NYT relatou quinta -feira, e a inclusiva de Mel provocou um feroz debate no topo do topo da parte superior … um desacordo que supostamente resultou em demolição de Coople.

O ex -advogado de perdão dos EUA, Elizabeth G. OyerTeria sido demitido no início deste mês, depois que o Oppos da SHI restaurando os direitos das armas do ator Mel … de acordo com a NBC News. Oyer disse ao Times que ela foi instruída a mudar sua posição sobre Gibson porque ele “tem um presidente de relacionamento pessoal Trump”.