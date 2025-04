Melanie Krause: Comissário interino do IRS renunciando depois que a agência atinge o negócio de compartilhamento de dados com as autoridades de imigração

CNN

A comissária interna da Revenue Service, Melanie Krause, informou sua equipe na terça -feira que está deixando a agência em meio ao caos interno e ao êxodo de vários altos funcionários do IRS, de acordo com dois funcionários atuais do IRS e um ex -funcionário do IRS.

A decisão de Krause de aceitar a oferta de demissão diferida da agência ocorre logo após o IRS e o Departamento de Segurança Interna, finalizando um acordo na segunda -feira para fornecer dados sensíveis aos contribuintes às autoridades federais de imigração para ajudar o governo Trump a localizar e deportar imigrantes sem documentos.

O controverso contrato de compartilhamento de dados entre as agências foi um fator que desempenhou um papel na decisão de Krause de sair, de acordo com uma fonte com o conhecimento da situação. A fonte disse que o último rascunho do acordo com o qual Krause esteve envolvido e revisou era diferente do acordo final. Krause aprendeu sobre os detalhes do contrato final com as notícias, disse a fonte.

Havia outras razões pelas quais Krause queria sair, disse a fonte, incluindo a direção em que a agência estava indo e o êxodo de vários funcionários da carreira executiva sênior nos últimos dias.

O IRS viu três líderes partirem este ano-um nível de revolta sem precedentes para a agência de coleta de impostos sitiada.

O comissário do IRS nomeado e confirmado pelo Senado, Danny Werfel, renunciou no dia da inauguração. O comissário interino que o sucedeu, Doug O’Donnell, se recusou a assinar um contrato de compartilhamento de dados com o DHS em fevereiro. Logo depois disso, ele se aposentou.

Krause então assumiu a capacidade de atuação. Ela só estava no IRS por três anos e meio antes de sua decisão de sair.

“Melanie Krause has been leading the IRS through a time of extraordinary change. As we focus on IT modernization and re-organize the agency to better serve the taxpayer, we are also in the midst of breaking down data silos that for too long have stood in the way of identifying waste, fraud, and abuse and bringing criminals to justice,” a Treasury Department spokesperson said in a statement. “Acreditamos que esses objetivos são críticos para um governo mais eficiente e mais seguro. Desejamos a Melanie bem em seu próximo empreendimento”.

Vários funcionários do IRS de carreira se recusaram a assinar o contrato de compartilhamento de dados com o DHS por causa de graves preocupações sobre sua legalidade, de acordo com uma fonte com conhecimento direto do assunto.

É por isso que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acabou sendo a pessoa que assinou o “memorando de entendimento” com o DHS, disse essa fonte.

Como a CNN relatou na terça-feira, a disputa sobre o acordo de compartilhamento de dados desencadeou várias demissões entre os altos funcionários do IRS.

Krause e outros funcionários enfrentaram pressão nas últimas semanas do Tesouro e de outros funcionários do governo em meio a discussões mais amplas de mudanças planejadas no IRS, de acordo com uma pessoa familiarizada com as negociações.

Uma das principais prioridades para o governo é transmitir investigadores criminais do IRS para fazer investigações relacionadas à imigração para apoiar o DHS no trabalho de aplicação de fronteiras. As discussões também incluíram a possibilidade de mover a agência de investigações criminais do IRS para fazer parte do tesouro, disse a pessoa familiarizada com o assunto.

