Meneendez Brothers ressentindo -se da audiência, Geragos exige relatório de avaliação de risco

A próxima audiência está programada para 9 de maio e abordará a admissibilidade de um relatório de avaliação de risco … e o advogado de defesa dos irmãos Mark Geragos Deve -se solicitar o promotor distrital do condado de La County Nathan Hochman Para ser um logly recuado do caso. Hochman cresceu em Beverly Hills e foi para a mesma escola que o Menendez Bros.

Em uma entrevista coletiva depois de hoje, Geragos acusou repetidamente o escritório da promotoria – e especificamente Hochman – de retraumatizar a família Menendez. Um membro da família teria sido hospitalizado depois que as fotos da cena do crime foram exibidas no tribunal em 11 de abril. Bryan FreedmanQue representam membros da família Menendez, disse que quer garantir seu Direitos da lei de Marsy São respeitados.