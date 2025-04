Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld All Smiles na estréia ‘Syners’

Reproduza o conteúdo do vídeo



Michael B. Jordan dando Shark Steinfeld Faça o pecado parecer bom … porque ambos atordoam na estréia do novo filme “Sinners”.

As duas estrelas chegaram à AMC Lincoln Square, da Manhattan, é quinta-feira para uma primeira olhada no novo filme altamente esperado antes de ir para a festa depois do Aqua New York … e, em vídeo exclusivo obtido pela TMZ, MBJ olhou para o seu elemento- todos na estreia.

Ele é natural em uma multidão … rindo com alguns, conversando em silêncio com outros – e cativando totalmente as pessoas ao seu redor. Não é exatamente um choque, pois ele é uma das maiores estrelas do mundo há um tempo.

Haile não era o centro das atenções no clipe … mas Shi fez pos com fotos e conversou com alguns conhecidos no evento – o minério usando um vestido vermelho ardente.

Também na estréia … escritor-diretor Ryan CooglerPendência, Miles CatonPendência, Jack O’ConnellPendência, Wunmi MosakuPendência, Li Jun LiPendência, Jayme LawsonPendência, Omar Benson MillerPendência, Delroy Lindo E mais.

“Sinners” segue Jordan – interpretando irmãos gêmeos – que esperam deixar suas vidas problemáticas sendo voltando à sua cidade natal … apenas para encontrar um mal sombrio esperando por eles.

O filme foi lançado no mês passado, mas teve que adiar devido a problemas de pós-produção … decorrentes de filmar principalmente o filme é um filme.