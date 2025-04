Michael Bisping está de volta?: O melhor (e o pior) MMA April Fool’s Gags

Michael Bisping ainda está profundamente envolvido no jogo de luta, mas não espere que ele volte para a gaiola em breve.

Parece um aviso de isenção de responsabilidade necessária no Dia da April, com os guerreiros da gaiola de promoção do Bisping aproveitando a ocasião para anunciar brincando que o ex -campeão dos médios está encerrando sua aposentadoria para desafiar o campeão dos médios Dario Bellandi.

Obviamente, o anúncio foi apenas mais uma mordaça de 1º de abril, uma ocorrência comum no mundo das notícias esportivas para o qual a esfera esportiva de combate não é exceção. Vários combatentes se juntaram à diversão, com a estrela do boxe Tyson Fury proclamando que ele está assumindo o manto de James Bond de Daniel Craig, e Ben Askren também anunciando seu retorno – para retornar à luta colegiada aos 40 anos de idade para competir pela Universidade de Iowa.

Desde o atraente até a indução da Eyeroll, confira as melhores (e piores) posts de April Fool deste ano abaixo.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

As costas de Michael Bisping! E ele está vindo para a coroa dos médios! Lenda do UFC e CW @Bisping está fora de aposentadoria para uma luta de retorno contra Dario Bellandi pic.twitter.com/u5ijwmwy9w – Cage Warriors (@cagewarrors) 1 de abril de 2025

O @NCAA me concedeu mais 1 ano de elegibilidade e @Hawks_wrestling me ofereceu uma bolsa !!! Tão bombeado para lutar mais um ano e tentar ganhar um 3º Hodge – Funky (@benaskren) 1 de abril de 2025

Breaking: Renato Moicano pronto para enfrentar Gilbert Burns no UFC 315 para uma luta de peso capturado. Moicano aceitou a aposta pessoalmente e agora há sangue ruim. pic.twitter.com/pcsn99cpmj – Mostre -me o podcast Money (@showMethepod) 1 de abril de 2025

A história do divisor de águas será feita com a primeira luta de tag-team de tag-team quando Rodtang e Anatoly Malykhin colidem com Superlek e Reug Reug! Quem você tem neste confronto insano? Repartição completa nos comentários ⬇️ pic.twitter.com/m28pq6kfnm – Um campeonato (@OneChampionship) 1 de abril de 2025

Honestamente, não vejo necessidade em boxe profissionalmente com meus ferimentos. Especialmente com o dinheiro e a plataforma que estou construindo no chute … sinto muito a tudo o que decepcionar no mundo do boxe e aprecio todo o apoio que todos me deram ao longo dos anos .. estou oficialmente … – DeEntheGreat (@DeentHeGreat) 1 de abril de 2025