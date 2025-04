Michael Chandler aborda as acusações de trapaça antes da luta do UFC 314 com Paddy Pimblett

Michael Chandler admite que a narrativa ao seu redor de que ele é um trapaceiro no UFC é um pouco difícil de engolir, mas ele sabe quem é quando olha no espelho.

Chandler deve competir neste sábado no evento de cinco rounds do UFC 314, quando enfrenta Paddy Pimblett em Miami. O ex -campeão do Bellator ouviu as acusações de trapaça após suas perdas de jardim da Madison Square para Dustin Poirier e, mais recentemente, Charles Oliveira no UFC 309.

Antes da enorme luta leve, Chandler foi questionado sobre as acusações.

“Quero dizer, a narrativa é difícil, cara”, disse Chandler ao MMA Fighting. “As pessoas realmente não me conhecem. A menos que você esteja no meu círculo interno, você não sabe quem eu realmente estou fora [being] na frente da câmera. As pessoas têm suas suspeitas sorrateiras de que eu jogo bem na frente da câmera e sou um cara mau atrás da câmera. Você sempre terá essas acusações, certo?

“Mas eu sei quem eu sou e sei quem sou no meu núcleo; sou um cara que tenta fazer as coisas certo, tenta tratar as pessoas certas, fazer coisas com honra e respeito. Então a narrativa trapaceadora é um pouco difícil para mim, mas também faz parte da corte da opinião pública, cara.”

Chandler está 2-4 em suas seis aparições no octógono, mas recebeu um bônus em cinco deles. “Iron” busca sua primeira vitória em quase três anos, quando ele faz sua primeira caminhada de 2025 até a gaiola.

Em seu passeio mais recente, Chandler perdeu uma decisão de cinco rounds para Oliveira em uma revanche em novembro passado e quase conseguiu uma vitória chocante na Rodada 5. Oliveira conseguiu superar uma barragem de Chandler-incluindo vários tiros que muitos acreditavam que estavam na parte de trás da cabeça de Oliveira, embora Refreee Keith Peterson não tenha sido o Warnings.

Ainda assim, a narrativa de trapaça retornou.

“Peguei o bocal de Dustin Poirier? Sim, fiz, porque pensei que era o queixo dele”, disse Chandler. “Eu já me abordei.

“Na última luta, Charles Oliveira cavou o queixo tão profundo na minha tomada que eu pensei que iria ficar cega, o que é ilegal. É uma escravidão para os olhos, certo? Ele estava pegando minhas luvas quando estava tentando me sufocar. É uma narrativa difícil. ”

Antes da semana de luta, Pimblett também foi questionado sobre se ele acreditava ou não que Chandler dobrou as regras, dizendo que está no árbitro fazer uma ligação se as regras estiverem sendo quebradas – e também referenciou uma citação recente de Poirier, dizendo que ele teria mordido os dedos de Chandler se ele não usasse um guarda -boca durante o fósforo da UFC 281.

Chandler apreciou Pimblett se divertindo mais com a narrativa, embora o emocionante lutador de 155 quilos tenha notado que nem todos os pesos leves tenham tido a mesma atitude.

“Eu respeito Paddy por não fazer um grande negócio”, disse Chandler. “Quero dizer, acho que é um sinal de fraqueza quando você começa a falar sobre um cara traindo. O mais interessante para mim foi Justin Gaethje. Justin Gaethje é um selvagem e, tipo, me chamando de trapaceiro. Eu sou como ‘Cara, vamos lá, cara’. É um pouco de um sinal de fraqueza.

“Mas de qualquer maneira, as coisas acontecem lá. Os fãs não vão gostar de tudo o que você faz. Os fãs não vão gostar de você 90 % do tempo, de qualquer maneira, então isso realmente não importa. Então, vamos deixar isso por isso. Estou fazendo exatamente o que me sinto necessário.

“Então, veremos como essas próximas lutas acontecem.”