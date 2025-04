Michael Chandler diz a Patricio pitbull ‘eu adoraria enterrar o machado’ depois de sangue ruim entre eles no passado

Michael Chandler não tem tempo para se apegar a rancores, mas especialmente aqueles que parecem uma vida atrás.

Em uma de suas lutas finais sob o Bellator MMA Banner, Chandler perdeu seu título leve em uma impressionante virada para Patricio Pitbull, que marcou um nocaute apenas 61 segundos na primeira rodada. A rivalidade entre eles foi bastante aquecida na preparação para a luta e olhando para trás agora, Chandler sabe que uma grande parte disso surgiu de sua vitória passada sobre o irmão de Pitbull e os comentários que provavelmente foram mal interpretados como conversa pessoal.

“Vou lhe dizer o que era – ele tem um irmão que lutou, certo?” Chandler disse ao MMA lutar. “Seu irmão [Patricky Pitbull] É a família dele e eu acho que, porque a barreira do idioma ou o que quer que seja, eu disse algo sobre a família e acho que ele tomou isso como ‘oh, você está falando sobre minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha tia’ e eu não sou um cara, estou literalmente falando sobre seu irmão. Do jeito que eu vejo, eu adoraria enterrar esse machado. ”

Chandler admite que não estava em um grande espaço na cabeça durante seus últimos dois anos no Bellator, especialmente quando ele contemplou seu futuro. Apesar de tudo o que ele realizou como campeão multi-time, sendo considerado um dos melhores pesos leves do mundo, Chandler ainda não era uma quantidade conhecida para o público maior, porque o Bellator simplesmente não rompeu esse teto.

Isso levou Chandler a fazer uma facada em construir uma rivalidade maior e maior com seus oponentes e que começou em grande parte com a luta contra o Pitbull em 2019.

“Minhas últimas lutas no Bellator, eu não estava feliz. 100 % não felizes”, disse Chandler. “I felt as though I was working just as hard as every single dude you covered in the UFC. I was training just as hard as the UFC champion. Just as hard as the No. 1 guy in the world. Just as hard as the biggest superstars on the planet yet I wasn’t getting the credit for it. It was so hard to build a brand and build a career and build something outside of the UFC because everything else, whether you like it or not, no matter what your opinion is, it isn’t even close to what the UFC é.

“Eu vi, eu sabia e acho que parte disso se espalhou para algumas dessas brigas. Acho que queria algo maior. Eu queria animosidade. Eu queria uma história. Fico corrigido. Sinto que não agia dentro do meu personagem por causa do que estava indo para o lado dos negócios.

Depois de assinar com o UFC e reservar sua luta de estréia contra Yair Rodriguez em abril, Pitbull disse a Guilherme Cruz, do MMA Fighting, que estava empolgado em compartilhar o cartão com Chandler, porque seria “a primeira vez na história que pai e filho lutam no mesmo dia”.

Enquanto Pitbull acrescentou que respeitava Chandler como lutador, ele nunca perderia o desejo de enfrentá -lo novamente, porque em sua mente que a rivalidade não terminou apenas porque eles entraram em conflito no passado.

Ouvir esses comentários não demitiu Chandler ou mudou a maneira como ele se sentiu em relação a Pitbull.

Em vez disso, Chandler realmente espera que Pitbull encontre sucesso agora que ele faz parte da lista do UFC e ficou feliz em ver o ex -campeão do Bellator garantir seu lançamento após um feio de um lado para o outro com a falta de atividade com a promoção.

“Eu adoraria enterrar o machado”, disse Chandler sobre Pitbull. “Estou empolgado com ele. Bombeado para ele. Eu sei que, de fato, 1.000 % ele está muito feliz com a decisão que tomou. Você pode passar pela lista de lavanderia de todos os tweets que estão saindo agora direto para Donn Davis, antes de ser o Bellator, direto para essas outras organizações ‘me dêem uma luta’. Pessoas que mantêm as pessoas reféns, não estão felizes.

“Quer você goste ou não, se o UFC é o grande bandido que ganha todo o dinheiro e não paga aos caras o suficiente, este é o único lugar em todo o mundo a construir uma carreira de artes marciais mistas ridiculamente grande, e o UFC continuará fazendo o que eles estão fazendo e você vai continuar vendo caras porque acho que a escrita é a parede e é bem preto e branco.”

Desde que ele assinou com o UFC, a trajetória de carreira de Chandler alcançou novos patamares quando se trata de reconhecimento e oportunidades dentro e fora da gaiola. Ele espera que mais lutadores como Pitbull percebam a mesma coisa lutando no UFC em relação a qualquer outra organização do mundo.

“O UFC é o único lugar para construir uma carreira de artes marciais mistas, que vale a pena, e agora você está vendo Patricio vir, você vê Aaron Pico falando sobre isso”, disse Chandler. “Você está vendo que todo mundo quer vir, então estou animado com isso.”

Quanto a Pitbull dizendo que ele receberia uma revanche futura, Chandler não está interessado – pelo menos com base no passado que compartilham juntos.

“Eu não sou um tipo de cara inacabado”, disse Chandler. “Se eu perdi para você, tudo o que eu posso dormir à noite. Se eu vencê -lo, tudo o que eu puder dormir à noite. Isso definitivamente não é uma luta em que estou interessado.

“Ele poderia acabar sendo os cinco primeiros se derrotar Yair Rodriguez em um cartão com um vago 145 [pound] título. O UFC sabe o que eles estão fazendo. Eles estão colocando -o em um bom local e agora ele tem a oportunidade de afundar ou nadar. ”