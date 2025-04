Michael Chandler, Paddy Pimblett reage a Conor McGregor dizendo que está “interessado” em sua luta

Michael Chandler e Paddy Pimblett descobriram que sua luta no UFC 314 está recebendo um pouco de atenção extra depois que Conor McGregor os mencionou nas mídias sociais na quinta -feira.

O ex-campeão do UFC de duas divisões, que não competiu desde que sofreu uma perna quebrada em uma luta em 2021, publicou “Estou interessado na luta de Chandler/Pimblett neste fim de semana”, juntamente com imagens de treinamento que o mostraram trabalhando com um de seus treinadores. Dirigindo-se à postagem do Twitter durante a conferência de imprensa pré-luta do UFC 314, Chandler esteve lá e fez isso depois que ele foi apegado a uma luta contra McGregor durante a maior parte de dois anos após uma temporada que passou treinando um contra o outro O lutador final.

Infelizmente, a luta nunca aconteceu depois que McGregor quebrou o dedo do pé no treinamento, o que adiou o confronto programado esperado em 2024, e o UFC nunca revisitou a luta novamente.

“Tenho certeza de que ele está assistindo”, disse Chandler reagindo à mensagem de McGregor. “Ele assiste e está muito interessado em voltar, mas ele pode montar um campo de treinamento? Essa é a verdadeira pergunta. Não sabemos. Tudo o que sei é que você pode ver por minhas ações lutando contra Charles Oliveira em novembro e agora lutando cinco meses depois Paddy Pimblett, colocando meu ranking na linha, saindo para enfrentar o desconhecido, vou ficar ativo.

“Nos primeiros 26 meses na organização, pesei seis vezes, lutei cinco vezes. Luta da noite, luta do ano, estréia do ano, nocaute do ano, tudo o que faço é fazer ótimas brigas. Eu faço isso por vocês e na noite de sábado, vamos fazer isso de novo. Eu realmente não me importo com o que Conor Tweets. O lutador final 31 E ele ficará impressionado com o meu desempenho no sábado à noite. ”

Uma vez que ficou claro que McGregor não estava voltando em tempo hábil, Chandler reservou a luta contra o Oliveira, mas infelizmente as coisas não foram do seu jeito. Chandler finalmente perdeu uma decisão unânime, mas, como mencionado, ele não perdeu tempo aceitando a luta contra o Pimblett para o cartão do UFC 314 de sábado de Miami.

Quanto a Pimblett, ele parecia feliz em ouvir a notícia de que McGregor está mantendo um olho atento em sua luta, mas ele não pode se preocupar demais com a estrela irlandesa.

O confronto contra Chandler é de longe a maior oportunidade da carreira no UFC de Pimblett e ele nem consegue contemplar uma briga com McGregor até depois que ele vence.

“Eu vi isso obviamente, fui enviado por poucas pessoas”, disse Pimbeltt sobre a mensagem de McGregor. “Congratulo -me com essa luta. É aí que está o dinheiro.

“Mas não posso olhar além de Michael. Eu tenho que lutar contra Michael no sábado à noite e obter a vitória aqui. Isso é tudo o que importa.”

Não houve indicação concreta sobre quando McGregor pode lutar novamente, mas ele continua a provocar seu retorno e agora ele pelo menos tem Chandler e Pimblett prestando atenção antes de sua luta de eventos de conclusão no UFC 314.