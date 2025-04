Michael Chandler quebra seu silêncio depois de cair para Paddy Pimblett no UFC 314: ‘Nunca fora da luta’

Michael Chandler deixou o octógono antes que Bruce Buffer tivesse tempo de anunciar o resultado em sua luta contra Paddy Pimblett no UFC 314, mas ele finalmente quebrou seu silêncio com uma breve declaração divulgada nas mídias sociais na segunda -feira.

O ex-título do UFC Challenger sofreu uma perda de parada da terceira rodada depois que Pimblett o levou ao chão e descarregou uma enxurrada de cotovelos e socos que forçaram o árbitro a terminar a luta. A perda caiu Chandler para 2-5 no UFC, com sua derrota no sábado servindo como a terceira consecutiva geral.

Embora ele não tenha se dirigido diretamente a Pimblett ou como a luta aconteceu, Chandler lembrou a si mesmo que ainda existem coisas mais importantes por aí do que o que acontece no UFC.

“Nunca fora da luta”, escreveu Chandler no Twitter. “Esta foto resume tudo. Desde que eu tenha batimentos cardíacos e mãos para segurar, eu já ganhei.”

Nunca fora da luta. Esta imagem resume tudo. Enquanto eu tenho esses batimentos cardíacos e mãos para segurar, já ganhei. pic.twitter.com/q7f1gb4khd – Michael Chandler (@mikechandlermma) 14 de abril de 2025

A foto que acompanhou o post de Chandler foi de sua esposa Brie, que o mostrou de mãos dadas com seu filho, que estava presente nas lutas na noite de sábado passado. Chandler também voltou para casa para passar um tempo com sua nova filha, que nasceu pouco antes de ele pisar no octógono para lutar com Pimblett no UFC 314.

Agora, pai de três filhos, Chandler sempre priorizava sua família acima de qualquer outra coisa e que praticamente define seu argumento depois de uma noite difícil no escritório quando se trata de seu trabalho no UFC.

No que diz respeito à sua carreira, Chandler obviamente não abordou o que vem a seguir agora que está olhando para uma longa subida de volta a escada após a derrota para Pimblett.

Apesar da perda, o CEO da UFC, Dana White, ainda elogiou Chandler por sua resistência e vontade de sempre fazer brigas divertidas enquanto o chamava de Arturo Gatti do UFC – um boxeador famoso por colocar alguns dos maiores slugfests da história.