Michal Oleksiejczuk se une ao ex-Foio Caio Borrilho no Fighting Nerds para o UFC 314

São Paulo-Caio Borrilo bateu Michal Oleksiejczuk com um estrangulamento traseiro em abril de 2023 para marcar o quarto de suas sete vitórias no UFC no caminho para o topo da aula de peso médio. Dois anos depois, Oleksiejczuk pretende quebrar sua derrota depois de voar para o Brasil e fazer parceria com seu inimigo passado no Fighting Nerds.

Oleksiejczuk perdeu seus três últimos no UFC contra Michel Pereira, Kevin Holland e Shara Magomedov, reduzindo seu recorde de octógono para 7-7 e um sem-contest. Ele decidiu entrar em contato com Borrilo sobre mudar seu acampamento para São Paulo, juntando -se a uma das equipes mais quentes de MMA antes de seu confronto do UFC 314 com Sedriques Dumas, programado para a noite de sábado em Miami.

“Alguns anos atrás, eu lutei com Caio e, depois da luta, Caio me enviou uma mensagem e agora somos amigos”, disse Oleksiejczuk ao MMA Fighting. “E eu assisti lutadores que treinar [and fight] No UFC, e lutadores que treinam no Fighting Nerds têm um estilo único de atacar, e é muito bom para mim. “Devo ir ao combate aos nerds, devo treinar com Caio e outros lutadores.” E minha habilidade está melhor agora. ”

Liderado por Pablo Sucupira e Flavio Alvaro, os Nerds Fighting foram nomeados a melhor equipe de MMA em 2024, após a impecável Rise UFC de Borrilo, Jean Silva, Carlos Prates e Mauricio Ruffy. O veterano polonês entra em sua 30ª luta profissional de MMA no sábado, mas sente um atleta diferente hoje.

“Na minha opinião, essa é uma boa escolha para mim, porque, no combate aos nerds, há muitos ótimos combatentes”, disse Oleksiejczuk. “Eu tenho muitos parceiros de sparring que me ajudaram na preparação, e agora sou um lutador completo. Meu jiu-jitsu, luta livre e golpe é muito bom. Estou pronto para uma ótima luta. Estou pronto para uma guerra.”

“Fighting Nerds é uma boa escola de MMA”, continuou ele. “Sem luta livre, sem luta, sem ataque, são todos os estilos. MMA no combate aos nerds é um bom nível. Nível superior.”

Oleksiejczuk enfrentará Dumas no UFC 314, um lutador da Flórida que venceu três de cinco até agora na promoção. Dumas teve seu levantamento contra Denis Tiuliulin em sua aparição mais recente em agosto de 2024, e Oleksiejczuk respeita suas habilidades.

“Esta é uma luta muito importante para mim”, disse Oleksiejczuk. “Sedriques Dumas é um ótimo lutador. Estou muito empolgado com essa luta. Mas agora, esta é a minha melhor condição, a melhor habilidade da minha carreira. E esta é a melhor preparação. Acho que essa luta será ótima para os fãs, para todas as pessoas.”

Quanto a Borril, o homem que o forçou a tocar em 2023 e desde então venceu o abus Magomedov, Paul Craig e Jared Cannonier em um período de nove meses, Oleksiejczuk prevê que ele pretende se tornar o rei do UFC no futuro.

“Acho que Caio será campeão talvez este ano ou no próximo ano”, disse Oleksiejczuk. “Eu vejo Caio durante o Sparring, durante o treinamento aqui, e acho que Caio será campeão. Ele é um lutador muito inteligente. Seu ataque é bom, ele é um lutador completo.”