Mick Foley oferece atualização de saúde após um acidente de carro sério

Mick Foley Conde suas bênçãos seguindo seu carro de terça -feira Wrck … dizendo que ele se sente sortudo por ter se afastado com apenas ferimentos leves – acrescentando que ele já está planejando o golpe na estrada novamente!

Foley levou para o seu Facebook E páginas do Instagram para atualizar os fãs em relação ao seu status após o 1 de abril de acidente Explicando que parece que ele foi “atropelado por um caminhão”, embora felizmente ele evite ferimentos graves.

“A idéia estará em um acidente como esse e se afastava com apenas lesão de tecidos moles, me faz sentir como se Somone estivesse cuidando de mim! Obrigado a todos vocês a todos vocês que enviaram desejos bem.”

Essa lista inclui alguns dos maiores nomes do mundo da luta livre profissional … com Foley dizendo O Undertaker E Oficial de conteúdo do CHIF da WWE, Triplo hAmbos alcançaram, além de tantos outros.