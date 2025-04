Mickey Rourke entra nas casas Face durante a luta de explosão em ‘Celebrity Big Brother’

O ator veterano que já sabíamos que havia sido boed de ‘CBB’ CBB ‘por usar continuamente a linguagem abusiva e se comportar inadequadamente em relação aos seus companheiros de casa-aparece no episódio que foi ao ar no domingo, apresentando concorrentes piratas.

Sneak Peek 🏴‍☠️ Big Brother assume o controle do navio depois que Mickey se levanta com seu companheiro de tripulação #Cbbuk Pic.twitter.com/a727eoy8

Confira o clipe … Mickey joga com os tons reflexivos que ele vestindo e confronta Chris-there Hughes para não oblotá-lo, e recusando-se a voltar à linha com o resto de seus seus herdeiros.

Mickey usa um pouco de linguagem colorida … dizendo a CH para não “foder -me do olho, c ***”, nesse momento, outros membros da casa são retirados do jogo e gritam de surpresa.