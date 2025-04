Ministério Público doa equipamentos de informática para a Polícia Militar e Conselho de Segurança

Visando contribuir com o trabalho desenvolvido por instituições públicas, o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) realizou a doação de equipamentos de informática à Polícia Militar e ao Conselho Estadual de Segurança Pública (Conseg). Realizada nesta segunda-feira (14), a doação é fruto do trabalho da Comissão Permanente de Desfazimento de Bens Inservíveis.

A entrega dos equipamentos foi feita pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, que falou sobre a importância de iniciativas como essa realizada pelo MP. Ele acredita que a doação dos equipamentos vai auxiliar no trabalho desempenhado pelo grupamento Raio, beneficiando, na ponta, o cidadão alagoano. “A transferência destes equipamentos para outras instituições estatais que necessitam fortalecerá a execução das atividades que lhes são próprias. Esta ação será revertida em favor do cidadão, destinatário final das ações públicas desses órgãos”, declariou o PGJ em exercício, Lean Araújo.

Doação

Ao todo, foram doados à PM cinco notebooks. Já ao Conseg recebeu quatro equipamentos. O Hospital Élvio Auto também será destinatário de outros quatro computadores. Para o tenente Givaldo Ferreira, do Raio, os equipamentos vão ter impacto direto no trabalho que o grupamento presta à sociedade: “Eles serão bastante úteis no desenvolvimento do nosso trabalho burocrático, a exemplo da confecção das escalas de serviço, da instauração de procedimentos requeridos pela Corregedoria da PM, além de outros procedimentos administrativos”, disse ele.

A entrega dos notebooks foi acompanhada pelo secretário da Comissão Permanente de Desfazimento de Bens Inservíveis, diretor financeiro do Ministério Público, Arthur Tavares.

Conseg

Na última sexta-feira (11), o Conselho Estadual de Segurança Pública também foi beneficiado, tendo recebido quatro equipamentos. Esse tipo de doação é permitido graças ao trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente de Desfazimento de Bens Inservíveis do MPAL, criada com o objetivo de destinar equipamentos de tecnologia e outros objetos em boas condições de utilização para que instituições públicas e de responsabilidade social melhorem o desempenho de suas atividades.