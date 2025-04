Ministério Público inaugura novo prédio para atender população de Delmiro Gouveia

A população de Delmiro Gouveia ganhou do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), nesta sexta-feira (11), um novo local para atendimento: o Edifício Promotor de Justiça Antônio Guedes do Amaral. O espaço é a nova sede do MPAL na cidade e abriga as três promotorias que atuam no local.

Participaram da frente de honra da solenidade de inauguração o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, o procurador de Justiça e corregedor-geral do MPAL, Eduardo Tavares, o procurador de Justiça e ouvidor do MPAL, Maurício Pitta, o promotor Givaldo Lessa, que é presidente da Associação dos Membros do Ministério Público (AMPAL), o governador do estado, Paulo Dantas, o presidente da Assembleia Legislativa Estadual (ALE), deputado Marcelo Vítor, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), desembargador Fábio Bittencourt Araújo, o desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que é ex-procurador geral de Justiça, o promotor de Justiça em Delmiro Gouveia Paulo Henrique Carvalho Prado, que é coordenador de Urbanismo do MPAL, os deputados estaduais Ronaldo Medeiros e Remi Calheiros, o deputado federal Luciano Amaral, e a prefeita de Delmiro Gouveia, Ziane Costa.

Antônio Guedes do Amaral, que dá nome ao edifício, foi promotor de Justiça do MPAL e era avô do governador Paulo Dantas e do deputado Luciano Amaral. “A homenagem é mais do que justa devido à contribuição dele ao Ministério Público. Tenho certeza de que os colegas que aqui atuam darão continuidade ao trabalho de Antônio Guedes do Amaral”, salientou o procurador-geral de Justiça Lean Araújo. Na mesma ocasião, também foi inaugurada a Sala de Audiência João Vieira Filho, que era servidor do Ministério Público em Delmiro.

Na oportunidade, o procurador-geral de Justiça destacou o crescimento de Delmiro Gouveia e sua importância na região, com crescimento permanente, perene, equilibrado e “grande ascensão na saúde e na educação”. “Evidente que não existe processo individual, e sim coletivo. Isso é resultado do trabalho de todos e da atual prefeita Ziane Costa”, elencou o procurador-geral de Justiça.

“Para dar efetividade aos direitos fundamentais, precisamos construir coletivamente. Por isso, essa inauguração hoje é resultado do trabalho e da sensibilidade da prefeita Ziane Costa, que doou o terreno, após aprovação da Câmara de Vereadores, do governador Paulo Dantas, do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vítor, e da iniciativa do ex-procurador geral Márcio Roberto. Portanto, quem ganha é a sociedade”, detalhou Lean Araújo.

O governador Paulo Dantas, por sua vez, enfatizou que o Ministério Público contará com o seu apoio para que preste um serviço cada vez mais exitoso para a sociedade. “Esse órgão tem a minha confiança e a confiança da sociedade. Tudo o que eu puder fazer para fortalecer o MP, eu farei, e com certeza de que é a melhor providência. Todos estamos gratos e honrados porque o nome do nosso avô está eternizado em um prédio tão bonito e que vai defender a democracia e defender a sociedade e as pessoas que mais precisam”, assinalou.

Fábio Bittencourt Araújo, presidente do TJ/AL, também discursou e, na oportunidade, salientou que o novo prédio servirá para distribuição da Justiça quanto aos direitos individuais, coletivos e em que a sociedade tenha necessidade. “É o fortalecimento da presença do MP no Sertão alagoano e o compromisso contínuo entre o MP e a sociedade. Que este novo espaço seja palco de muitas conquistas em prol da justiça e da cidadania”, emendou.

“Com essa inauguração, toda a população se beneficia com mais segurança, justiça e proteção social. Este espaço será um lugar de escuta, acolhimento e promoção de justiça. Que esta casa continue sendo símbolo de esperança, equidade e compromisso com o povo delmirense”, enalteceu a prefeita Ziane Costa.

O desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que deu início à obra quando era procurador-geral de Justiça, enfatizou que o DNA do Ministério Público é a defesa da cidadania. “Esse novo prédio traz condições ideias para se promover um trabalho ainda melhor em prol da sociedade”, destacou.

Já o promotor de Justiça Paulo Henrique Carvalho Prado, que falou em nome dos promotores que atuam na cidade, disse que o novo prédio vai receber a sociedade com dignidade e respeito. “Esse espaço será uma referência na efetivação da Justiça. Nesse espaço, vamos honrar a Constituição. Aqui é uma trincheira da defesa da democracia e da cidadania para os sertanejos”, defendeu.

O novo prédio tem espaço para abrigar até cinco promotorias, possui sistema de reuso de água, jardim de inverno para dar mais conforto térmico, acessibilidade com rampa, piso tátil e estacionamento para pessoas com deficiência. Ele fica localizado na Rua Luiz Luna Torres, no Bairro Novo, em Delmiro Gouveia.

Também participaram da solenidade outros promotores e procuradores de Justiça, servidores do MPAL, vereadores, secretários municipais e assessores da Prefeitura de Delmiro Gouveia.