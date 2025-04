MLS: Qual foi o destaque do dia 7?

Analisamos o mais destacado do sétimo dia da MLS, com as brilhantes performances de “Chucky” Lozano e Pedro Gallese.

O sétimo dia do futebol da liga principal terminou apenas na data do aniversário 30 da liga. Em 6 de abril de 1996, o DC United y Terremotos de San José Eles deram o chute inicial para o campeonato de mais futebol em crescimento no mundo.

Como cada data, o MLS deixou vários pontos a se destacar neste Sétimo dia da competição.

Ele “Chucky” Lozano Ele jogou como em seus melhores momentos na Europa; guiou a vitória de um muito bom San Diego Com uma meta e uma assistência.

Hirving Lozano contribuiu com uma assistência e um gol na vitória do San Diego FC contra o Seattle Sounders. Meg McLaughlin/The San Diego Union-Tribune via AP

A liga continua mostrando o quão bom funciona com os jovens. Diego Luna atravessa um momento doce com Lago Salt e guiou o triunfo do Utah’s Galáxia.

A seleção do Peru pode presumir que ele tem o melhor ou um dos melhores goleiros do “futebol”. Pedro Gallese Foi a grande figura para Orlando Neste fim de semana.

Como todos os dias, analisamos o destaque que a data nos deixava; Desta vez é a vez de Sétimo capítulo do MLS.

30 anos de “futebol

No domingo, 6 de abril, o MLS Ele soprou sua trigésima vela. 30 anos atrás, Estados Unidos O primeiro nasceu Liga de futebol profissional; A partir daí, apesar dos altos e baixos, houve um crescimento constante.

Naquela ocasião DC United enfrentou o Terremotos de San José E neste domingo, em homenagem a esse encontro histórico, a partida foi repetida. O esquadrão da Califórnia divulgou 6-1 na partida correspondente a esta sétima data, com o brilhante desempenho de seus latinos: Cristian Arango, Cristian Espinoza E um trigêmeo do venezuelano Josef Martínez.

Um dia como hoje, em 1996, @SJearthQuakes y @dcunited Eles jogaram o primeiro jogo na história da MLS. Neste domingo, as duas equipes enfrentam novamente, comemorando a temporada 30 da nossa liga. pic.twitter.com/6emoezak6z – MLS Español (@MLSes) 6 de abril de 2025

No anterior deste confronto, o boliviano Marco Antonio Etcheverrya estrela máxima na história de DC UnitedEle disse que adoraria jogar novamente, e sem dúvida ajudou a pontuação a não ser tão ampla em favor de San José.

Feliz 30 para a Major League Soccer.

Hirving Lozano começa a fazer o seu próprio

Qualquer fã de futebol quer ver um ótimo jogador exibir seu melhor potencial, e o “Chucky“Lozano sabe disso. Neste Dia 7o ex -jogador de futebol Napoli teve o Melhor jogo com San Diego FC Ao guiar a vitória por 3-0 sobre o Seattle Sounders FC Com assistência e objetivo.

jogar 1:56 Grande desempenho de Hirving Lozano dá a San Diego o triunfo contra Seattle Hirving Lozano brilhou com San Diego, que venceu o Seattle Sounders por 3 a 0 e está localizado em terceiro na tabela em sua temporada de estréia. O mexicano marcou o primeiro gol no MLS.

Lozano sabe que San Diego Ele o contratou para liderar a equipe para um próximo nível, mas uma lesão o impediu de implantar todo o seu potencial e o número de minutos que ele certamente deseja acrescentar.

Em todo o caso, San Diego É sem dúvida a equipe a seguir neste início do MLS. Sendo uma equipe de expansão, talvez muito poucos esperassem que estivesse no topo do oeste, mas se surpreendeu e hoje março na classificação da conferência, com 14 unidades, apenas dois dos líderes, o Vancouver Whitecaps.

Um polvo protege o arco dos leões

Pedro Gallese Ele é o melhor arqueiro da liga, ou, pelo menos, ele está no Top 3. E o Orlando City SC Você pode se gabar disso.

As boas performances na equipe da Flórida permitiram que o goleiro fosse convocado para a seleção peruana e fosse uma referência e um dos líderes.

Nesta sétima data, Orlando Ele não merecia amarrar 0-0 na frente do União da Filadélfia; De fato, uma derrota teria sido justa com os Lilas. Mas isso não se importava com galêsque usava três atalhos extraordinários para especificar a igualdade no Parque Subaru.

Diego Luna, um jovem com material de seleção

Ele Treinador dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, Ele já colocou os olhos Diego Lunaa grande figura do Lago de sal realapenas 21 anos, e deu -lhe minutos de jogo no último Liga das Nações da Concacafna derrota por 2-1 contra o Canadá.

jogar 2:54 Diego Luna Double para a vitória na casa de Real Salt Lake O Real Salt Lake superou a galáxia para manter a vitória por 2 a 0 e estender a risca ruim dos atuais campeões da MLS. Diego Luna colocou os objetivos do triunfo para os habitantes locais.

Luna iluminado o triunfo de Lago Salt desta data 7 em comparação com Galáxia Com um dobro em cinco minutos e já é um suporte indiscutível para o treinador Pablo Masteoni. Esse par de gols permitiu que ele se tornasse o jogador mais jovem da pintura de Utah na conversão e participação em pelo menos 15 ocasiões.

Entre as grandes coisas que MLS é promover jovens jogadores. Diego Luna É um dos grandes exemplos.

A galáxia, com o pior começo de um campeão

Sete dias, apenas dois pontos e o último lugar da Conferência Oeste. Este é o Galáxia Então tenha coroado campeão Na temporada de 2024.

Com a derrota contra o Real Salt Lake, a galáxia assinou o pior começo para um campeão de defensores da MLS. Chris Gardner/Getty Images

Com cinco derrotas e dois empates em sete datas, Galáxia teve o pior começo de um campeão atual Na história da liga.

Os campeões procurarão sua primeira vitória no oitavo encontro, quando receberem o Houston Dynamo.