MMA News Wrap-Up: Amanda Nunes retorna, Tyron Woodley revela o Rap Mystery, UFC 314 Fallout, mais

“The Leoness” ruge novamente.

Havia muitas histórias saindo do UFC 314 – Alexander Volkanovski Champion novamente! Patricio Pitbull Bombs! Jean Silva é uma pessoa insana! – e um pouco perdida no Shuffle foi o anúncio de Amanda Nunes retornando à competição depois de se aposentar em 2023.

Talvez não tenha sido tão surpreendente que o ex -campeão dos pesos -peitos e penas decidiu voltar ao octógono, já que sua aposentadoria inicial parecia que era mais devido ao tédio do que uma incapacidade de continuar lutando no mais alto nível. Nunes, 36 anos, literalmente fez tudo isso no MMA e ela teve muito o que lidar em sua vida pessoal, além de mãe de dois filhos. Portanto, sempre foi uma questão de tempo para ela.

A hora é agora com Julianna Peña defendendo o título de peso galo contra Kayla Harrison no UFC 316 em 7 de junho. Não importa quem vencer, as freiras devem ser motivadas. Peña marcou uma enorme virada contra freiras no UFC 269 e, apesar de ter sido espancado por cinco rodadas na revanche, Peña nunca desistiu de chamar Nunes para uma luta de trilogia.

Quanto a Harrison, o duas vezes campeão da PFL e ex-parceiro de treinamento de Nunes tem sido considerado o teste mais intrigante para o recentemente anunciado Hall of Fame Inductee. Se ela passar por Peña, os pedidos de uma luta de Nunes-Harrison serão ensurdecedores.

Confira a reação do fã ao anúncio de retorno de Nunes abaixo.

Poll of the Week

Enquete Quem Alexander Volkanovski luta em seguida? Esta enquete está fechada 78% MOVSAR EVLOEV (427 votos)
6% Yair Rodriguez (34 votos)

6% Yair Rodriguez (34 votos)





542 votos no total



Vote agora



