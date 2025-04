Mojo Muhtadi sofre lesão no ombro retorcida em Vegas Dance Battle, é um vídeo

… em Sin City Dance Off !!!

Sofre lesão no ombro retorcida



Mojo Muhtad Coloque a pausa na dança no fim de semana … sofrendo uma lesão no ombro retorcida enquanto fazia festas com Ryan Cabrera Em Las Vegas!

A ex-estrela da WWE girou TMZ Sports TV Show O co-apresentador esteve no Ghost Bar no Palms no sábado à noite para a apresentação de Cabrera … quando uma batalha de dança foi feita.

Nunca se afastar de uma optornidade para dançar, Muhtadi * um rolo de ombro de mergulho … que foi muito Errado.

Os 6’4 “, 269 lb. Ex -Andre, o gigante campeão real da batalha, desembarcou diretamente em seu ombro esquerdo … e Mojo soube instantaneamente que algum tempo estava muito errado.

Mas, lesão ou não, Muhtadi, que estava em Las Vegas, organizando vários eventos no fim de semana da WestleMania, não iria cortar a noite e seguir para o hospital.

Em vez disso … Mojo continuou a festejar e depois voltou ao seu quarto de hotel durante a noite, esperando que algumas horas de sono fossem todo o remédio que ele precisava.

Domingo de manhã chegou e o ombro ainda estava preso, então MM Goods para isso um documento local … onde eles levaram esse brilho de raio-x.

O diagnóstico? Uma separação da articulação CA (acromioclavicular) grau III (acromioclavicular).

Felizmente, ele não precisa de cirurgia … Docs dizem que depois de algumas semanas em uma funda, ele será quase tão bom quanto novo. De fato, Mojo participou de um dia inteiro de eventos no domingo … que até impressionou as Pals de Pesquisa, incluindo um ex -lutador, que não é estranho a lesões loucas.

“Alguma mudança – Dean sempre foi conhecido por trazer o hype. Mas patiná -lo de retorno é um dia 2 após uma lesão no ombro e terminar o concurso deu um novo significado para ser exagerado é realmente”. Mandy Sacs Nos disse.



Quanto ao homem que se apresentava na época do ombro quebrado … Cabrera pegou, foi uma noite inesquecível.

“Assistir a Mojo dividir sua batalha de dança de shorts no meu set foi o destaque da minha carreira de DJ !!! É um verdadeiro testemunho de sua dedicação a ganhar Ryan Cabrera recebeu.