Morgan Wallen vendendo ‘me pegue para a mercadoria do país de Deus após a saída’ snl ‘

Morgan Wallen Está procurando lucrar com sua explicação viral de sua saída abrupta de “Saturday Night Live” … vendendo mercadorias com seu novo slogan.

A estrela da música country tem um monte de novas ofertas é sua loja on -line oficial … a saber, camisas e chapéus com a frase “me leve ao país de Deus”.

Morgan deu um tapa na frase é uma camiseta branca e alguns chapéus de caminhoneiros diferentes … e ele está vendendo todos por US $ 45 por pop. Ei, ninguém pegou o país de Deus era barato.

Claro, Morgan causou alvoroço no fim de semana quando ele BEELEDED -O para a saída Durante o Outro está ‘SNL’ … deixando o palco com pressa enquanto o resto do elenco se abraçou.