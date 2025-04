Motivos fútil e sem chance de defesa: MPAL pedirá a condenação de Albino Santos no próximo dia 11

Homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio: essas são as duas acusações que levarão ao banco dos réus, no próximo dia 11, Albino Santos de Lima. Na ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), o promotor de Justiça Thiago Riff aponta o denunciado como autor do assassinato de Emerson Wagner da Silva e da tentativa de tirar a vida de outro jovem que, apesar de ter sido alvo de disparos, não foi atingido pelos tiros.

De acordo com a denúncia da 68ª Promotoria de Justiça da capital, os crimes ocorreram na noite do dia 21 de junho de 2024, no bairro da Ponta Grossa, na capital. Albino Santos de Lima teria planejado invadir a casa da namorada de Emerson, tentando forçar a porta para conseguir entrar à residência. Percebendo o fato, ela chamou o namorado, que saiu do imóvel para questionar o réu. O denunciado negou o plano e, o sair do local, foi seguido pela vítima, que estava acompanhada de um amigo.

“Albino Santos Lima sacou de uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em Emerson. Atingida, a vítima caiu ao chão, indo a óbito no local. Nesse momento, o réu ainda disparou na direção do outro jovem, que fugiu do local para não ser baleado”, aponto o MPAL.

A tese a ser sustentada pelo promotor de Justiça Thiago Riff será de homicídio duplamente qualificado, por motivos fútil e sem chance de defesa à vítima, contra Emerson Wagner da Silva. Já com relação ao outro rapaz, a acusação será de tentativa de assassinato.

O júri acontecerá no salão da 8ª Vara Criminal, situada no Fórum Desembargador Jairon Lima Fernandes, no Barro Duro.

Outros crimes

Albino Santos Lima também é acusado de outros homicídios. Em fevereiro último, ele foi denunciado pelo promotor de Justiça Antônio Vilas Boas pela morte de Louise Gbyson Vieira de Melo, uma mulher transgênero. À polícia, ele já confessou envolvimento em oito assassinatos.