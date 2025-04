Móveis para pátio e acessórios ao ar livre para o verão na Amazon

A TMZ pode coletar uma parcela de vendas ou outra compensação dos links é esta página.

O clima mais quente é o caminho … e é hora de você ter seu pátio preso para o verão divertido!

Desde conjuntos de refeições chiques a rendas de disparo e luzes coloridas de cordas, esses itens essenciais ao ar livre farão com que você viva ao ar livre em grande estilo.

Conjunto de bistrô de vime ao ar livre de 3 peças

Se o seu pátio é curto é espaço, o Conjunto de bistrô ao ar livre de 3 peças de 3 peças Pode ser apenas o ajuste perfeito.

Este conjunto de pequena escala, sem dúvida, eleva seu espaço ao ar livre com seu design de inspiração boêmia. As cadeiras apresentam um trimestre chique e apoios de braços em forma de asa. Ele vem equipado com almofadas duráveis ​​e impermeáveis, projetada com uma estrutura de três camadas para mantê-lo confortável. O conjunto também inclui uma mesa lateral com um tampo de vidro de temperaturas transparentes que pode conter até 75 libras. Além disso, tudo se reúne em apenas 20 minutos, o que significa que será reedy para nós em pouco tempo!

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Linda! Woold Definitivamente compre outro conjunto! Muito confortável, as almofadas são fofas e agradáveis ​​de sentar é. Fácil de montar!”

Conjunto de móveis de pátio de 4 peças

Atualize seu espaço ao ar livre com o Conjunto de móveis de pátio de 4 peças YitaahomePara.

Este conjunto chique vem com tudo o que você precisa para o seu pátio, incluindo um sofá secional de três peças e uma mesa de café de vime. Pode ser organizado de várias maneiras-como um sofá extra grande ou um assento de amor e um sofá. E com almofadas feitas de tecido de poliéster para qualquer clima, você não terá que se preocupar com garoas ou derramamentos acidentais.

“Eu realmente gosto deste conjunto de pátio! Nossa varanda não é muito grande, então eu estava procurando um pouco bem para o espaço. Esse conjunto é do tamanho perfeito … se você está procurando um conjunto de pátio bastante barato, confortável, moderno”, escreveu um cliente feliz.

XL Armário de armazenamento ao ar livre

Você será o anfitrião com mais graças a isso Gabinete de armazenamento ao ar livre de YitaahomePara.

Esta peça versátil pode servir como um carrinho de churrasqueira, um carrinho de bar ou local para servir refeições para seus convidados. Feita de vime durável e com tecido todo ovo, esse gabinete é resistente a ferrugem, descascamento e amassado, garantindo que você durará você nos próximos anos. Além disso, está equipado com rodas suaves de 360 ​​graus, ou seja, pode deslizar sem esforço qualquer coisa que você deseja.

Um cliente compartilhou: “Adoramos isso para nossos churrascos ao ar livre !! Mantemos nossos pratos externos, xícaras etc. acessos fáceis e isso torna a cozinha tão mais conveniente.

Móveis de alumínio conjunto com mesa de fogueira

Leve seu pátio para o próximo nível com o Móveis de alumínio LayInsun Set com mesa de fogueiraPara.

Este conjunto de cinco peças inclui um assento de amor, um sofá de três lugares, duas cadeiras e uma mesa com uma fogueira embutida, o que significa que toda a família pode sentar e assar marshmallows. Construído a partir de molduras de alumínio revestidas a pó, é resistente à água, resistente a UV e resistente à ferrugem-você se sentirá confortável deixando-o de um ano.

Um revisor compartilhou: “Estávamos em busca de um bom conjunto de pátio que não é Whicker. Este foi o conjunto perfeito! Eu amo a mesa de fogo e as lindas rochas azuis que ela vem. Com todos os móveis novos.

Conjunto de jantar de pátio de 7 peças

Você estará hospedando jantares durante todo o verão com o Yitaahome de 7 peças de refeições no pátioPara.

Desfrute de uma brisa no quintal enquanto entretém seus amigos. Com o mar suficiente para seis hóspedes, este conjunto de pátio inclui uma mesa de jantar retangular criada com uma estrutura externa de metal e uma tampa de mesa de madeira de plástico. Enquanto isso, a área de cadeiras de aço revestida a pó embrulhada em corda de cânhamo para um toque chique-e pode ser empilhado e armazenado verticalmente.

“As cadeiras já estavam montadas e protegidas para o envio muito bem. A tabela era simples e rápida de montar. A qualidade do conjunto é excelente. As cadeiras pilha para facilitar o armazenamento. Definitivamente!” Um prazer escreveu.

Cadeira de lounge de pátio de serwall

Sente -se e relaxe com o Cadeira de lounge de pátio de serwallPara.

Esta espreguiçadeira ao ar livre, disponível em uma variedade de cores, oferece um versátil mais ajustável de 5 posições, permitindo que você encontre o ângulo perfeito para o conforto. E para aumentar o relaxamento final, esta espreguiçadeira inclui um porta -copos conveniente, o que significa que sua bebida está sempre com o alcance. Além disso, é criado a partir de polietileno de alta densidade e 304 parafusos de aço inoxidável, para que possa suportar chuva, sol e vento sem nenhum dano.

Um revisor de cinco estrelas adorou: “Eles foram um pouco desafiados em se reunir, mas uma vez montados, eles são lindos e se sentem confortáveis ​​para sentar é o sem almofada. Eles convés.

Grandes guarda -chuvas do pátio de cantileter com base

Você ficará sombrio durante todo o verão com o Phi villa 10 ‘cantilever pátio guarda -chuvaPara.

Este guarda-chuva de copa de grandes dimensões é incrivelmente versátil, com ajuste de vários ângulos e a ajuda a ser girada 360 graus. Criado a partir de alumínio, a base é à prova de ferrugem e durável, enquanto o guarda-chuva duplo é feito de tecido tingido de solução à prova d’água e resistente a desgaste. Disponível em uma variedade de cores, incluindo marinha e vermelho, é garantido que não desapareça por até três anos.

“Este guarda -chuva de pátio cantilever é exatamente o que eu precisava para o meu Dek. A grande área de sombra realmente me protege do sol, e agora posso relaxar lá fora por períodos mais longos. Se você deseja um guarda -chuva com estilo e prático”, compartilhou o cliente.

Ranta ao ar livre à prova d’água 9×18

Adicione um toque decorativo ao seu espaço de pátio com um estampado Tapete ao ar livre à prova d’águaPara.

Este tapete reversível irá brilhar, adicionando um toque de cor ao lado do seu conjunto de refeições. É criado a partir de polipropileno sintético, tornando -o rápido de secar e fácil de limpar. Além disso, é durável em todos os tipos de clima, incluindo chuva e neve, e Won’s Tear ou Fade. Ele também possui bordas tratadas com calor que impedem a desgaste.

“Compramos recentemente um conjunto de móveis ao ar livre, por isso passamos cada vez mais tempo descansando para fora. Odiamos o alojamento, tendo tendo um alojamento ter sofrido de alta ter sofrido ao aroma, avelado, almonteava muito fácil, para que eu não tenha que me preocupar mais e que eu não tenho que me preocupar.

Luzes de cordas ao ar livre de Govee Smart

Ilumine seu espaço com a diversão Luzes de cordas ao ar livre de Govee SmartPara.

As luzes de cordas impermeabilizadas e resistentes ao clima levarão seu espaço ao ar livre de monótono a fabuloso. Com os infinitos Bilites Light graças à tecnologia RGBIC, você pode Cape o tradicional ou adicionar um gradiente divertido para um evento de férias – todos os quais podem ser controlados por meio de um aplicativo. Este conjunto vem com 96 pés de iluminação e é bom até 20.000 horas de uso.

Um revisor adorou: “Nós os compramos para substituir as luzes de cordas brancas e chatas que temos em nossa casa e sobre o pátio. Pendurar -as levou algo tempo, mas configurado com calma e as opções de cores Ares são fennas! De sua ampla variedade de aplicativos e permite salvar suas seleções personalizadas favoritas.

Conjunto redondo de plantador de concreto de 3

Dê às suas plantas uma nova casa chique com o Conjunto de plantador de concreto redondo KantePara.

Disponível em um conjunto de três, esses plantadores variam de 19,9 “a 15,7” a 11,8 “de diâmetro. Cada um vem equipado com orifícios de drenagem para controle ideal de água, bem como um plugue de borracha para adaptabilidade interna ou externa. Mistura de fibra de vidro, ainda é leve o suficiente para entrar em transporte.

Um revisor compartilhou: “Comprei recentemente este grande plantador, e é exatamente o que eu estava procurando! Ele tem a aparência elegante e parecida com pedra que eu queria, mas surpreendentemente leve e fácil de se movimentar. Heaviness of Real Stone”.

