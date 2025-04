MPAL recorrerá da pena de 24 anos e seis meses de prisão aplicada a autor de feminicídio denado a 24 anos e seis meses de

Por um crime cruel qualificado por motivo torpe, sem chances de defesa para a vítima, agravado com feminicídio, a sentença dada para Evanderson Seixas dos Santos, acusado de assassinar a ex-companheira Elizabete Nascimento de Araújo, no bairro do Jacintinho, em Maceió, a sentença foi de 24 anos e seis meses de prisão. No entanto, o Ministério Público de Alagoas (MPAL), entrará, nesta quarta-feira (8), com embargos declaratórios para que o juiz reveja a dosimetria da pena.

A sustentação precisa do Ministério Público de Alagoas, bem representado pelo promotor de Justiça Antônio Villas Boas não deixou quaisquer dúvidas para o conselho de sentença da autoria, da frieza e da barbárie cometida pelo agora condenado. Porém, mesmo com todas as qualificadoras acatadas pelos jurados, há o entendimento da acusação de que a sentença deva ser revista.

“Houve a condenação, o conselho de sentença concordou com a acusação e acolheu nosso pedido, obviamente se entende que em tese a justiça foi feita, porém, entrarei com recurso para que o juiz possa fazer uma reavaliação dando uma nova definição de sentença”, ressalta o promotor Villas Boas.

Durante as 10 horas de júri, ao todo foram ouvidas quatro testemunhas de acusação, enquanto a defesa arrolou a mãe e a atual companheira do réu. Conforme denúncia, o MPAL sustentou que o crime foi triplamente qualificado por motivo torpe, que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.

Elizabete Nascimento de Araújo foi assassinada por não atender o réu em relação a partilha dos bens e se recusar a pagar um valor por ele determinado. O crime ocorreu em pleno meio-dia, na data de 31 de dezembro de 2022, quando ela foi interceptada em via pública.