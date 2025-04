MPAL requer à Polícia Civil instauração de inquérito sobre agressão da Guarda Municipal em Murici

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) requereu à Polícia Civil, nessa segunda-feira (7), a instauração de inquérito policial para investigar uma possível agressão da Guarda Municipal contra um homem, durante evento esportivo ocorrido no estádio da cidade de Murici, no último sábado (5).

De acordo com a promotora de Justiça Ilda Regina Reis, titular da Promotoria de Justiça de Murici, a instauração de inquérito policial é necessária para averiguação dos fatos e identificação dos autores. “Essa investigação irá fundamentar a avaliação do Ministério Público quanto às medidas a serem tomadas”, esclareceu.

Segundo ela, quanto à situação de regulamentação da Guarda Municipal de Murici, já existe uma Ação Civil Pública ajuizada pelo MPAL e, por meio dela, foi concedido um prazo de 12 meses para que o município regulamente um concurso público para o órgão.

Imagem: Reprodução/Internet