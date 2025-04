Mulher é agredida pelo ex enquanto usava o celular em Penedo e agressor acaba preso

Um caso de violência doméstica foi registrado na noite da última quarta-feira (09), por volta das 22h40, no bairro Campo Redondo, em Penedo, resultando na prisão de um homem suspeito de agredir sua ex-companheira.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição RP 01 foi acionada via COPOM para atender a uma denúncia de agressão na Rua São João. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais encontraram a vítima bastante abalada, com ferimentos visíveis e sinais claros de violência.

A mulher relatou que foi surpreendida pelo ex-companheiro, identificado pelas iniciais E.C.S., enquanto utilizava o celular. Segundo ela, o agressor a puxou pelos cabelos, a segurou pelo pescoço e desferiu outras agressões físicas, além de proferir ofensas e ameaças. A vítima apresentava marcas no braço, decorrentes da violência sofrida.

Após colherem o depoimento da vítima, os militares realizaram diligências na região e conseguiram localizar o suspeito. Ele foi imediatamente detido e conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado por lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9º do Código Penal), ameaça (artigo 147 do CP) e injúria (artigo 22 da Lei 5.250/1967).

O acusado permanece custodiado e está à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.