Um caso grave de violência doméstica chocou moradores de Piaçabuçu, no Litoral Sul de Alagoas, na noite da última quarta-feira (09). Uma mulher e seu filho de apenas 5 anos foram agredidos pelo companheiro nas proximidades da Praça Central da cidade. O suspeito fugiu após o crime e continua foragido.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h12, quando a Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar uma denúncia de agressão. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram os relatos e identificaram as vítimas como D. dos S. S. M. e seu filho, E.R.M.S.S.

Segundo a mulher, o agressor, identificado pelas iniciais P. H. B. dos S., tentou esganá-la durante uma discussão. Ao presenciar a cena, o filho do casal tentou intervir e acabou sendo atingido por uma cotovelada na cabeça, sofrendo um corte. Ainda segundo o relato, o agressor arremessou uma televisão contra a companheira, atingindo seu rosto e provocando uma lesão no supercílio esquerdo, além de escoriações em outras partes do corpo.

Vizinhos que presenciaram a cena acionaram uma ambulância do pronto socorro municipal, que prestou os primeiros socorros às vítimas. Elas foram levadas para avaliação médica.

A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de capturar o suspeito, mas até o momento ele não foi localizado. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.