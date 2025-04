Músico diz que ficou chocada com os e -mails de ‘Bizarre’ do diretor interino do Kennedy Center Richard Grenell

CNN

–



Uma troca de e -mail acalorada entre Richard Grenell, o chefe interino do John F. Kennedy Center for the Performing Arts, e um de seus artistas deixou o músico “chocado” com o que ela chamou de interação “bizarra”.

Grenell parecia “agressivamente perturbado” durante a troca na terça -feira, disse o músico Yasmin Williams à CNN em uma entrevista na quinta -feira. Ela inicialmente enviou um e -mail para Grenell, que atualmente também atua como enviado do presidente Donald Trump para missões especiais, com as preocupações que ouviu de outros músicos e ex -clientes sobre os movimentos do centro para reverter as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão; cancelar certos programas; e eliminar membros do conselho.

“Fiquei chocado a princípio, se alguma coisa, porque, honestamente, pensei que era falso. Pensei que era como, isso é chatgpt? Como, o que é isso?” Williams disse. “Ele não está respondendo como eu presumo que o diretor executivo, interino ou não, do Kennedy Center responderia a um e -mail. Era apenas bizarro.”

O músico questionou Grenell sobre mudanças recentes, escrevendo por e -mail: “O presidente realmente se preocupa com os artistas cancelando programas no Kennedy Center? O que, se alguma coisa, mudou no Kennedy Center sobre práticas de contratação, reserva de desempenho e pessoal?”

Grenell, um confidente de longa data de Trump que já serviu em vários cargos de administração que Trump nomeou para o cargo de diretor em fevereiro, disse em resposta no tópico de e -mail: “Deixe -me fazer essa pergunta, você tocaria para os republicanos ou boicotaria se os republicanos chegassem ao seu show?”

Williams disse à resposta da CNN Grenell “não fez absolutamente nenhum sentido”.

A CNN entrou em contato com o Kennedy Center e Grenell para comentar.

A troca coloca o empurrão agressivo de Trump para remodelar o Kennedy Center em foco, pois o complexo de artes cênicas de Washington, DC, foi lançado no meio das guerras culturais.

“No ano passado, o Kennedy Center apresentou shows de drag direcionando especificamente nossa juventude – isso vai parar. O Kennedy Center é uma jóia americana e deve refletir as estrelas mais brilhantes em seu palco de todo o país”, postou o presidente nas mídias sociais em fevereiro.

O presidente tem como alvo o centro em uma série de mudanças, incluindo descartar seu conselho e instalar -se como presidente em fevereiro.

Artistas como Issa Rae, Shonda Rhimes e Ben Folds renunciaram a seus papéis de liderança ou cancelaram eventos no espaço em resposta às mudanças, enquanto o centro cancelou performances, incluindo o musical infantil “Finn”.

Durante a troca, Williams escreveu de volta em um e -mail que ela já jogou para os republicanos antes e que “boicotar qualquer coisa porque os republicanos existem e podem estar em um show meu não faz sentido para mim”. Grenell respondeu que os artistas que cancelaram seus shows o fizeram porque não poderiam estar na presença de republicanos e aconselharam o músico a não “ser crédulo” e “engolir o que a mídia lhe diz”.

“Seu povo também vaiou e assediou o vice -presidente que simplesmente queria desfrutar de música com sua esposa por uma noite. Quem é o intolerante?” Grenell continuou, referindo -se a um incidente no mês passado, no qual o vice -presidente JD Vance foi vaiado ao entrar em uma sala de concertos no Kennedy Center.

Em outro email, Grenell disse ao músico: “Sim, eu cortei a besteira dei porque não podemos pagar às pessoas por programação de margens e nicho que o público não apoiará. Sim, cortei as pessoas que ganham mais de US $ 500ka porque estamos em dívida”.

Williams, que é negro, criticou seus comentários sobre Dei como “flagrantemente pouco profissional e ridículo”.

O músico disse que os funcionários atuais e ex -funcionários que trabalharam recentemente no centro a procuraram desde que seu post no Instagram detalhando a troca de email se tornou viral, dizendo que foi “muito bom e revigorante ver como eles falam conosco e como eles nos tratam veio à tona”, disse ela.

O Kennedy Center está entre várias instituições culturais que Trump segmentou como parte de um impulso mais amplo para influenciar as artes e a cultura americanas desde o início de seu segundo mandato. Ele dirigiu seu governo no mês passado para examinar e ameaçar o financiamento para a instituição Smithsonian para forçar os museus federais a “remover a ideologia inadequada” de suas exposições. E ele direcionou especificamente o Museu Nacional de História e Cultura Afro -Americana e o Museu de Arte Americana Smithsonian para transportar exposições e promover a linguagem que considerou inadequada.

O presidente também assinou uma ordem no mês passado, direcionando a instituição de serviços de museus e bibliotecas, entre várias outras entidades governamentais, a ser “eliminada na extensão máxima consistente com a lei aplicável”.

Kylie Atwood, da CNN, contribuiu para este relatório.