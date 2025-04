Musk continua dando aos eleitores selecionados de US $ 1 milhão. Como isso é legal?

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





Nem os tribunais estaduais nem federais impediram Elon Musk de distribuir cheques de US $ 1 milhão para os eleitores, primeiro na Pensilvânia durante a campanha presidencial do ano passado e agora em Wisconsin, onde Musk está apoiando um candidato conservador à Suprema Corte do Estado.

Nos dois casos, as ofertas foram anunciadas e, em seguida, a redação foi aprimorada, talvez para mantê -la alinhada com a letra da lei eleitoral.

Os advogados de Musk argumentaram que as pessoas que recebem os cheques não estão ganhando uma loteria aleatória, mas estão sendo pagas como porta -vozes. As pessoas que veem fotos sorridentes no estilo da loteria em seus feeds de mídia social provavelmente não sabem a diferença.

Mesmo que seja, de alguma forma, legal, com certeza não parece altruísta.

Para entender como levou 15 anos para o sistema eleitoral dos EUA ir de um caso histórico da Suprema Corte para um local onde um bilionário está distribuindo cheques para pessoas que provavelmente votarão da maneira que ele quer e não foi interrompido pelo sistema legal, procurei Saurav Ghosh, diretor de reforma de finanças da campanha da Campanha Legal Center, um grupo não partisan.

Nossa conversa, realizada por telefone e editada por comprimento, está abaixo.

LOBO: Esta é a segunda eleição direta, na qual o homem mais rico do mundo e uma superdonor de campanha entregaram cheques de um milhão de dólares essencialmente a pessoas aleatórias. Como isso pode ser legal?

Ghosh: O momento em que estamos é o resultado lógico e infeliz da cultura de como as eleições são financiadas neste país que foi desencadeada pela Suprema Corte na decisão do Citizens United.

Para começar do início, por quase um século antes do Citizens United, a lei sobre despesas corporativas nas eleições não havia mudado. Durante décadas, a lei não mudou realmente nos aspectos mais importantes, que incluíam a idéia de que os limites de contribuição serviram a um propósito vital em limitar a influência e a potencial corrupção por qualquer doador individual.

Os Citizens United e a onda de gastar essa decisão desencadearam fundamentalmente tudo isso. O que antes havia sido uma proibição bastante clara e bem aceita de que as empresas não podem gastar dinheiro em eleições foram impressionadas durante a noite.

Em uma segunda decisão do Tribunal Federal de Apelação em DC, chamado SpeechNow, o Tribunal disse que os grupos que apenas gastam dinheiro de forma independente podem arrecadar quantias ilimitadas de dinheiro para gastos eleitorais e podem receber dinheiro das empresas.

Essas duas decisões, ambos em 2010, mudaram completamente o cenário de como as eleições são financiadas.

Foram necessários alguns ciclos eleitorais para realmente se apossar. Mas o que vemos regularmente agora-e não está claro que tenhamos platôs-são aumentos recordes no valor geral gasto, e particularmente a quantia gasta por esses grupos de gastos externos, que incluem super PACs, bem como grupos de dinheiro escuro que não divulgam seus doadores.

LOBO: Esta nova realidade é o que o Tribunal imaginou acontecendo?

Ghosh: Havia duas condições que o tribunal disse que controlaria ou limitariam o risco de corrupção.

Os gastos das empresas – o dinheiro que os super PACs aumentam e gastam – seriam independentes dos candidatos e dos partidos políticos. Porque seria independente, nenhum risco de corrupção – isso foi fundamental para a lógica do Tribunal. A outra condição era a transparência. Os gastos desses grupos seriam divulgados abertamente. Os juízes realmente se esforçaram para apontar como isso seria uma enorme limitação para qualquer tipo de corrupção.

O grande ponto é que nenhuma dessas duas condições jamais foi verdadeira desde a decisão de 2010. Em 2024, o que Elon Musk conseguiu fazer foi o auge da conquista em termos de um bilionário ou um megadonor tendo um efeito de tamanho errado por causa de como a lei não foi aplicada às condições que a Suprema Corte estabeleceu.

LOBO: Musk relatou gastar em algum lugar no nível de mais de US $ 290 milhões Em 2024. Como juntamos o que ele fez se houver esses grupos que não tenham total transparência?

Ghosh: No lado da transparência, a verdade suja sobre financiamento de campanha no mundo de hoje é que apenas pensamos que sabemos o quanto algum doador em particular gasta em uma eleição. Há uma certa quantidade de gastos divulgados – os super PACs precisam divulgar de onde recebem seu dinheiro, mas sempre podem obter seu dinheiro de um grupo de dinheiro escuro associado.

Então, alguém como Elon Musk, ele deu US $ 270 [million] ou US $ 290 milhões para o Super PACS, e isso foi divulgado em seu próprio nome, mas não há divulgação do dinheiro que é doado através de grupos de dinheiro escuro, e isso é uma falha transparência flagrante que existe desde o Citizens United.

Algumas pessoas no Congresso estão tentando consertar isso, mas não há vontade política de fazer isso. Há um projeto de lei no Congresso chamado a Lei de Divisão de que o senador Sheldon Whitehouse, democrata de Rhode Island, patrocinou que efetivamente fecharia essa brecha, exigindo que esses grupos de dinheiro escuro divulgassem onde recebiam seu dinheiro. Mas não passou. E assim, todas as eleições, alguém como Elon Musk pode dar um pouco de dinheiro abertamente, mas também pode dar secretamente algum dinheiro, e isso, eu acho, zomba da condição da Suprema Corte, o entendimento de que todo esse dinheiro externo seria divulgado abertamente.

LOBO: Esse é o lado da transparência. Qual é o problema com a condição de que esses grupos, Wink acenam, devem ser independentes e não coordenar com as campanhas?

Ghosh: Houve muitos, muitos casos em que alguém apresentou uma queixa dizendo que isso é coordenação. Esse grupo está seguindo suas dicas deste candidato ou do comitê do partido, e a Comissão Federal de Eleições nunca aplicou a lei em nada que se aproximasse de uma maneira que realmente manteria esses grupos honestos sobre serem independentes.

Em 2024, as coisas ficaram um pouco piores. O FEC, na primavera de 2024, emitiu uma opinião consultiva chamada Texas Maiority PAC, onde basicamente eles disseram que certos tipos de atividade coordenaram operações de avaliação – que esse é um serviço pago que os comitês e as campanhas pagam, essencialmente contratando pessoas para irem de porta em porta, se reúnem e basicamente lhes lhes lham que eles votem de uma certa maneira. Esse serviço, disse o FEC, poderia ser coordenado.

Você pode ver, da noite para o dia, que, a partir dessa opinião, os vários grupos externos que apoiam a campanha presidencial de Donald Trump imediatamente tomaram conhecimento e imediatamente começaram a planejar como a campanha de Trump poderia terceirizar seu jogo de terreno para esses grupos externos. Acho que nenhum grupo fez um uso maior dessa decisão do que o America Pac de Elon Musk. Seu Super PAC imediatamente começou a gastar dinheiro com essas operações de investigação, principalmente em estados de balanço, em coordenação aberta com a campanha de Trump.

Você passou de um lugar em 2010, onde a Suprema Corte disse que não há risco de corrupção, porque será uma atividade independente, para onde estamos em 2024, com um bilionário gastando centenas de milhões de dólares, muitos dos quais foram para atividades coordenadas abertamente com uma campanha presidencial.

Distribuir cheques de US $ 1 milhão é outra coisa inteiramente



LOBO: Vestir com uma campanha é uma coisa. Nesse caso, você está tentando convencer os eleitores a chegarem lá. Parece um passo adiante quando há cheques de US $ 1 milhão sendo entregues em uma manifestação. Como passamos de atividades coordenadas para escrever cheques de um milhão de dólares?

Ghosh: Bem, eu deveria estar muito claro sobre esse ponto. Eu sou da opinião – e acho que essa é uma opinião que outros advogados eleitorais compartilham – que isso realmente não é sancionado pela lei de financiamento de campanhas. Não é uma questão de financiamento de campanha. É realmente mais uma questão das leis eleitorais que proíbem a compra de voto, mas parece ser o que o programa de Musk fez nas eleições de 2024 e potencialmente até com o que está acontecendo com a eleição judicial em Wisconsin.

LOBO: Mas as pessoas fizeram esses argumentos no outono de 2024 na Pensilvânia. O procurador -geral fez o argumento em Wisconsin. Ninguém parou de almíscar até hoje. Se ele for atribuído à lei, existe algum mecanismo para interromper esse comportamento?

Ghosh: O que você está vendo aqui é em grande parte a era de desafiar diretamente o que parecia ser princípios legais bem estabelecidos. Esse é o MO do governo Trump, geralmente. Os pagamentos de Musk para os eleitores assinarem uma petição – acho que são ilegais. Eu acho que seguir um processo nos tribunais é o que você costumava usar para desafiar algo ilegal assim, mas estamos em tempos extraordinários em que nem fica claro se isso seria suficiente para detê -los. Certamente deveria ser.

LOBO: Então estamos em um Catch-22, se parece não haver como desafiar o que poderia ser um comportamento ilegal.

Ghosh: Bem, acho que este é o desafio do nosso tempo, certo? Existem mecanismos, mas atualmente são tripulados por pessoas que são hostis às leis que deveriam aplicar. O FEC tem esse problema e o documentamos. De fato, uma das principais razões pelas quais acho que estamos na posição de que somos hoje, com as eleições sendo dominadas por interesses especiais gastando bilhões de dólares, é porque o FEC, o regulador encarregado de fazer cumprir a lei, não consistentemente não conseguiu fazer isso.

Parece um padrão duplo



LOBO: Parece que um indivíduo tem mais restrições sobre eles. Só posso dar o valor máximo permitido por lei a uma campanha política, mas alguém de meios, ou uma corporação, pode dar o quanto quiser um grupo de dinheiro escuro sem colocar seu nome. Esse é um padrão duplo bastante claro.

Ghosh: É um padrão duplo que é um subproduto de nossa desigualdade na sociedade. Se alguém deseja influenciar as eleições e dizem que, bem, eu gostaria de dar US $ 500 nesta eleição, e eles escolhem cinco candidatos, esse é o modelo para financiamento de campanhas. Você expressa suas preferências através de quem você escolhe doar. Mas o que algum US $ 500 está pesado contra alguém como Elon Musk ou alguma empresa da Fortune 500 montando um super PAC e dando US $ 200 milhões? Existe esse profundo desequilíbrio que está essencialmente levando nossas disparidades econômicas e transformando -as em disparidades políticas. E é realmente disso que a lei de financiamento de campanhas sempre foi, que certas coisas não estão à venda, que o cargo político não está à venda da mesma maneira que um iate ou uma ilha. A lei, ao longo de muitos anos, foi degradada, não aplicada e agora está sendo abertamente desenrolada. Eu acho que a situação passou de mal a pior.

LOBO: Como você descreveria o estado atual da lei de financiamento de campanhas para o General American?

Ghosh: O estado das coisas é realmente terrível, mas também pode ser corrigido. Não é terrível de uma maneira que não sabemos o que fazer. Existem contas que estão no Congresso agora que podem resolver muitos dos problemas dos quais acabamos de falar. Eu mencionei o ato divulgado. Faria muito para melhorar a transparência. Há também contas que redefiniriam como a coordenação funciona e, basicamente, fecharia muitas dessas brechas, incluindo a que a FEC esculpiu no ano passado.

Portanto, é realmente importante que as pessoas saibam que as questões com as quais se preocupam, o tipo de questões da tabela de cozinha que afetam suas vidas, geralmente se baseiam nessa questão fundamental, de onde os políticos estão recebendo seu dinheiro? E acho que à medida que nos movemos cada vez mais para um sistema eleitoral bilionário, financiado por megadonor, vemos os problemas fundamentais das pessoas e o que elas querem ver acontecendo no governo sendo desconsiderado. Em vez disso, alguém como Elon Musk, que essencialmente garantiu que seu cara vencesse a Casa Branca, é a política deles que está sendo levada para a frente.