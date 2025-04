Nas negociações no Irã, o enviado de Trump enfatiza a verificação do programa nuclear, omite a demanda por desmontagem

CNN

O enviado dos EUA Steve Witkoff disse que, no futuro, as conversas com o Irã seriam sobre a verificação de seu programa nuclear, parando de pedir que Teerã o desmonte completamente.

“A conversa com os iranianos terá muito dois pontos críticos”, disse Witkoff à Fox News na segunda -feira. A primeira é a verificação do enriquecimento de urânio, “e, finalmente, a verificação da arma, que inclui mísseis, tipo de mísseis que eles armazenaram lá, e inclui o gatilho para uma bomba”.

Witkoff não mencionou uma demanda para desmantelar completamente o programa nuclear do Irã, como outras autoridades americanas, dizendo apenas que o Irã não precisa enriquecer o urânio após 3,67% para administrar um programa civil.

Outros funcionários têm sido mais falcões no que os EUA esperam do Irã. No domingo, um dia depois que Witkoff iniciou as negociações com os negociadores iranianos em Omã, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, pediu a Teerã que desmonte totalmente seu programa nuclear.

“Irã, venha à mesa, negocie, desmontagem total de suas capacidades nucleares”, disse ele na Fox News, ecoando comentários anteriores do consultor de segurança nacional dos EUA, Michael Waltz, que disse à CBS no mês passado que o presidente dos EUA, Donald Trump, exigiria um “desmantendamento total”.

As autoridades iranianas rejeitaram a proposta como um não iniciante, acusando os EUA de usá-la como pretexto para enfraquecer e finalmente derrubar a República Islâmica. Teerã tem direito a um programa de energia nuclear civil sob um tratado da ONU.

O cão de vigilância nuclear da ONU, no entanto, alertou que o Irã tem acelerado seu enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, mais próxima do nível de aproximadamente 90% que é o grau de armas.

O urânio é um combustível poderoso usado em energia nuclear e armas. Quando enriquecido, ele pode ser usado para gerar eletricidade ou fazer bombas, dependendo de quanto é enriquecido.

Na sexta-feira, a agência de notícias semi-oficial da Tasnim informou que o Irã havia estabelecido termos estritos antes das conversas com os EUA, dizendo que “linhas vermelhas” incluem “ameaçar linguagem” pelo governo Trump e “demandas excessivas sobre o programa nuclear do Irã”. Os EUA também devem se abster de levantar questões relacionadas à indústria de defesa do Irã, disse Tasnim, provavelmente referindo o programa de mísseis balísticos do Irã, que os aliados do Oriente Médio dos EUA consideram uma ameaça à sua segurança.

Witkoff começou as conversas com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, no sábado, que ambos os lados descreveram como positivos. A próxima rodada de negociações ocorrerá em 19 de abril, e uma pessoa familiarizada com o planejamento disse à CNN que provavelmente estará em Roma, mas o plano não está totalmente pregado.

Não está claro como o acordo que Trump prevê diferir daquele intermediado pelo governo Obama em 2015, que Trump se retirou de três anos depois. Trump prometeu fazer um acordo “mais forte” desta vez.

Em seus primeiros comentários sobre o assunto desde que os negociadores iranianos e americanos se reuniram no fim de semana, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, alertou na terça -feira contra repetir o “erro que cometemos” nas últimas negociações com os EUA. Ele disse que os iranianos não devem “vincular os problemas do país a essas negociações”.

“Um acordo pode ser concretizado, ou pode não”, disse ele.

Israel está entre os mais altos defensores do Irã desmontar totalmente seu programa nuclear.

Falando ao lado de Trump no Salão Oval na semana passada, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu divulgou um acordo nuclear no estilo da Líbia entre os EUA e o Irã, que em 2003 desmantelou o programa nuclear da nação do norte da África, na esperança de introduzir uma nova era de relações com os EUA após o embaraço de dois decados.

Depois de renunciar ao seu programa nuclear, a Líbia desceu à Guerra Civil após uma revolta apoiada pela OTAN em 2011 que derrubou o regime de Qaddafi e levou a seu assassinato. As autoridades iranianas há muito alertam que um acordo semelhante seria rejeitado desde o início.