Ne-Yo traz todas as quatro namoradas para o clube de Nova York, muito PDA é dança

Ne-yo Trouxe todas as damas de sua vida em uma noite especial … trazendo todas as quatro amigas para um clube onde ele se apresenta – e, se envolvendo em um pouco na pista de dança.

O rapper surpreendeu a multidão em Slate NY, uma boate popular no distrito de Flatiron, na cidade de Nova York … caminhando pela porta da frente com todas as quatro mulheres com quem ele está em um relacionamento.