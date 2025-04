Newsmax difamou os sistemas de votação de Dominion com falsas reivindicações eleitorais de 2020, regras do juiz

CNN

O canal pró-Trump Newsmax difamou os sistemas de votação da Dominion acusando falsamente a empresa de fraudar a eleição presidencial de 2020, decidiu um juiz de Delaware na quarta-feira.

Mas cabe a um júri decidir se o Newsmax manchou intencionalmente o domínio com “malícia real” e deve pagar milhões de dólares em danos.

O juiz do Tribunal Superior de Delaware, Eric Davis, proferiu várias decisões -chave pré -julgamento a favor de Dominion, semanas antes de um julgamento do júri que está programado para começar em 28 de abril.

Um assentamento fora da quadra é sempre possível. Foi assim que o processo semelhante do Dominion contra a Fox News terminou em 2023, com um contrato recorde de US $ 787 milhões.

Como ele fez no caso da Fox News, Davis decidiu que todas as alegações de que Dominion cometeu uma enorme fraude eleitoral em 2020 eram falsas. Ele também concluiu que essas alegações não foram apresentadas no NewsMax como questões de “opinião pura” de anfitriões ou convidados, o que lhes daria mais proteções sob a Primeira Emenda.

As conclusões do juiz de que todas as transmissões eleitorais do Newsmax no processo foram difamatórias é uma vitória para o domínio ‘, mas isso não significa que o Newsmax foi considerado responsável por violar as leis de difamação. Essa pergunta irá para o júri.

“Estamos satisfeitos com a decisão completa do tribunal”, disse um porta -voz do Dominion.

A rede de direita nega irregularidades e apontou repetidamente que executou um segmento de “esclarecimento” em dezembro de 2020 e publicou um artigo on-line, dizendo que não tinha evidências de que o Dominion manipulou nenhum voto.

“O Newsmax cobriu os dois lados da disputa eleitoral de 2020 de maneira justa”, disse um porta -voz do Newsmax em comunicado. “Em nenhum momento, difamou o Dominion. Este caso representa uma séria ameaça à liberdade de expressão e uma imprensa livre e o Newsmax se defenderá vigorosamente no julgamento”.

Tomados em conjunto, as decisões aumentam as chances de que o Newsmax possa se sentir obrigado a resolver o caso em vez de rolar seus dados com um júri que pode conceder danos significativos ao domínio. A empresa de tecnologia de votação está pedindo mais de US $ 1 bilhão, que os advogados da NewsMax argumentaram ser um número massivamente inflado de perdas reais.

O caso decorre de falsas alegações no ar de anfitriões e convidados do NewsMax que Dominion consolidou com agentes democratas para manipular milhões de votos em 2020, lançando votos do presidente Donald Trump para eleger o então candidato Joe Biden.

O NewsMax, liderado por Trump Ally Chris Ruddy, lançou sua oferta pública inicial na semana passada. Se um julgamento acontecer, Ruddy e alguns dos hosts de TV da rede, como Greg Kelly e Chris Salcedo, devem testemunhar. O NewsMax concordou em setembro em pagar US $ 40 milhões para resolver uma ação da SmartMatic, outra empresa de votação que foi igualmente manchada.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais e comentários do NewsMax.