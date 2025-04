Nicki Minaj Target no relatório ‘Swatting’, policiais respondem a uma casa desocupada

Rapper superstar Nicki Minaj é o alvo de alto perfil de uma chamada de “swatting” nesta semana … enquanto o pessoal da aplicação da lei invadiu sua propriedade La-i-La-IRA na quarta-feira à noite, respondendo a um relatório de um tiroteio em casa.

Fontes de aplicação da lei dizem à TMZ … logo após as 19h de ontem, o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles recebeu uma ligação relatando um ataque em uma residência em Hidden Hills, onde Nicki mora.

Os policiais correram para o local … onde não encontraram ninguém em casa, e nenhum problema na área.

O Los Angeles Times Relata uma pessoa não identificada na linha de negócios do xerife – não 911 – não 911 – para relatar que Somone havia atirado em uma mulher negra no endereço de Nick, e duas pessoas ainda estavam no local. A chamada foi posteriormente classificada como golpe.

Minaj lidou anteriormente com ser o alvo de swatting-em que um caleri relata um incidente para provocar uma resposta maciça de resposta da aplicação da lei em seu alvo —— Em agosto dando Julho de 2023 … Os deputados do condado de La foram informados de que algo havia sido baleado em sua casa e, no incidente de julho, que o filho de Nicki estava sendo abusado.

O interlocutor no incidente de quarta -feira à noite não foi identificado.

Isso segue um evento trágico de swatting em Atlanta, no qual um 911 ligador disse à polícia Uma mulher nua estava sendo agredida em uma residência onde o rapper Jovem scooter Estava presente – quando os policiais Responsud, oi saíram as costas e acabaram rasgando uma artéria femoral pulando uma cerca … e a LASTER morreu como A A A A A A A TRILAÇÃO. Nenhuma atividade ilegal foi encontrada na casa. Aquele interlocutor foi mais tarde identificado como uma participante de reality show, e ela foi presa e acusada de fazer um relatório falso à polícia.