Nikita Krylov espera ter uma bandeira russa ao lado de seu nome quando ele caminha até o octógono por sua luta contra Dominick Reyes no UFC 314.

O candidato dos pesos pesados ​​leves retorna à ação pela primeira vez em mais de dois anos, quando ele compete no sábado, mas uma bandeira estava conspicuamente ausente de seu perfil quando ele apareceu pela última vez em 2023. Krylov abordou a situação durante sua luta no UFC 314 na quarta -feira e explicou por que houve tanta confusão sobre sua nação de origem para sua luta anterior.

“Sim, conversamos sobre isso com o UFC, até dois eventos antes de eu perguntar sobre como colocar Kislovodsk, Rússia como o lugar que estou lutando”, disse Krylov. “Eu moro lá há alguns anos e acho que agora tenho a honra de representá -los.”

Enquanto ele viveu anteriormente na Ucrânia, Krylov lutou em Donetsk, que é uma região que as forças russas assumiram o comando durante um conflito em andamento que começou em 2022. O presidente russo Vladimir Putin realmente assinou um decreto que reivindicava anexar quatro regiões diferentes, que incluíam Donetsk, mas a batalha sobre a região continua a rejeitar.

Krylov acredita que foi isso que levou a tanta confusão quando lutou pela última vez no UFC, mas agora está vivendo e residindo apenas na Rússia e esse é o país que ele planeja representar no sábado.

“A razão pela qual alguns eventos de volta não havia bandeira ao lado do meu nome é obviamente a maior parte da minha vida, eu morei em Donetsk [in the Ukraine]”Krylov disse.“ Donetsk é uma cidade que ainda é meio que ser [in dispute]nem todo mundo pensa onde Donetsk pertence.

“No momento, acho que agora é bom ter a Rússia ao lado do meu nome. Tenho orgulho de representar a Rússia.”

Apesar de sua ausência, Krylov retorna ao UFC em uma série de vitórias de três lutas, com a chance de voltar ao fundo da divisão de pesos pesados ​​leves com seu confronto contra um ex-duplo Challenger em Reyes.

Uma vitória poderia colocar Krylov perto de uma foto em potencial com a luta contra Reyes iniciando o cartão principal do pay-per-view no sábado.