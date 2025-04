No aniversário de Penedo, prefeitura lança clipe oficial com hino oficial da cidade

Em celebração ao aniversário de elevação de Penedo à categoria de vila, comemorado neste sábado, 12 de abril, a Prefeitura de Penedo entregou à população um presente histórico e simbólico: o lançamento do clipe oficial do Hino de Penedo. A produção inédita marca a primeira gravação completa e de alta qualidade do hino oficial da cidade, que agora também pode ser baixado para uso em eventos institucionais, educacionais, cívicos ou particulares.

A ação foi idealizada e realizada pela Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM), que coordenou desde a concepção até a finalização do projeto audiovisual, atendendo a uma demanda antiga da população e das instituições locais.

Com nova roupagem, a versão 2025 do hino reúne o talento de artistas penedenses e alagoanos, como o Coro Anima Christi, o cantor Val Francis e o saxofonista Cláudio Júnior. A produção audiovisual ficou por conta da empresa Em Foco, com direção geral de Kim Emmanuel e produção de Janyelle Vieira e Pamela Souza.

“Penedo tem uma história grandiosa e merecia, há muito tempo, uma gravação oficial à altura do seu hino. Até então, não existia nenhuma versão completa, com qualidade técnica e artística que pudesse ser usada nos eventos solenes da nossa cidade. Como secretário de comunicação, mas sobretudo como penedense, me emocionei em cada etapa desse projeto. É um legado que deixamos para as futuras gerações”, declarou Kim Emmanuel, Secretário de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

A gravação, agora oficializada pela gestão, estará disponível para todas as secretarias municipais, escolas, associações e também para o uso da sociedade civil, fortalecendo a identidade cultural e o sentimento de pertencimento dos penedenses.

“Esse hino representa quem somos: um povo que tem fé, que honra suas raízes e que segue de pé, olhando para o futuro. E agora, com esse clipe e essa gravação, estamos eternizando esse símbolo da nossa cidade com o carinho e o respeito que ele merece. Penedo está vivendo um novo tempo, e tudo o que fazemos é com amor e compromisso por essa terra que tanto amamos”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes.

Além do vídeo, o áudio da nova versão também está disponível para download no site da Prefeitura de Penedo. O clipe será amplamente utilizado nas cerimônias públicas, eventos educativos, solenidades cívicas e pode ser acessado por todos que desejam homenagear Penedo com a execução de seu hino em alto nível.