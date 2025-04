No mundo legal de Trump, o presidente está sempre certo

CNN

Das lutas de imigração ao atual corte de cortes do governo federal do presidente Donald Trump, o Departamento de Justiça respondeu a mais de cem ações judiciais nos primeiros cem dias da presidência com uma consistência surpreendente.

A abordagem: defenda o que Trump quiser. E quando isso não está funcionando, enlameado as águas.

Às vezes, isso inclui pular ou rastrear a ordem estabelecida de quando os casos podem ser apelados em casos civis federais, com o Departamento de Justiça empurrando algumas disputas em andamento de tribunais de nível de julgamento até a Suprema Corte ou outros tribunais de apelação assim que ele pode.

Em outros momentos, incluiu uma abordagem cheia de “falácia” ou um muito seletivo Leitura de uma ordem judicial, como a juíza Paula Xinis do Tribunal Federal de Maryland escreveu recentemente em um caso de imigração.

No caso de Xinis, em relação ao imigrante deportado por engano, Kilmar Abrego Garcia, o governo foi informado pela Suprema Corte que Xinis no nível do julgamento poderia ordenar que os EUA “facilitarem” seu retorno. Xinis disse que a maneira como o Departamento de Justiça interpretou essa ordem – por nada, exceto afirmar que estaria disposta a enviar um avião para a América Latina para recuperá -lo – está “redefinindo” facilitar “o contrário à lei e à lógica”.

“O governo parece ser conduzido não por nenhuma teoria jurídica, mas por uma teoria do poder”, um ex -funcionário do Departamento de Justiça de Administrações Democratas disse à CNN.

A Suprema Corte disse que o governo Trump deve notificar os detidos que estão sendo enviados a El Salvador sob a Lei de Inimigos Alienígenos, para que tenham a oportunidade de desafiar suas deportações. Mas os tribunais agora estão questionando se o aviso do governo é suficiente.

A ACLU, representando os detidos, alegou que eles podem nem receber 24 horas de antecedência de remoção. O grupo também levantou a preocupação de que os avisos sejam dados em inglês e não os detidos ‘ Primeira língua, espanhol, embora um advogado do Departamento de Justiça tenha negado isso no tribunal na sexta -feira.

Um refrão no tribunal de advogados do governo desde que Trump assumiu o cargo, argumentou que o poder do presidente é quase irrepreensível – uma teoria que provavelmente será testada por Trump na Suprema Corte.

Às vezes, isso significa que o governo argumentou – em público e no tribunal – que Trump pode derivar mais poder do que juízes porque ele foi eleito presidente. Esse argumento de um mandato dos eleitores surgiu mais recentemente nesta semana, durante argumentos judiciais sobre o agressivo programa de imigração de Trump.

“O presidente foi eleito nesse programa exato e continua sendo sua política mais popular, apesar das tentativas da mídia de virar de outra forma”, disse o advogado do Departamento de Justiça Tiberius Davis a um juiz federal em Nova York.

O juiz Alvin Hellerstein respondeu: “Não estamos falando de popularidade. Entendo o desejo de remover, mas também há o devido processo legal”.

Esse argumento também surgiu à medida que os advogados do Departamento de Justiça defenderam os esforços de busca de dados e derrotas de financiamento do conselheiro de Trump, Elon Musk, e do Departamento de Eficiência do Governo, as tentativas de fechar agências como a USAID e o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor e a demissão de nomeados federais e funcionários federais.

Também surgiu quando o Departamento de Justiça defendeu uma ordem executiva de Trump visando um escritório de advocacia que representava seu oponente político. Em uma audiência, um funcionário do Departamento de Justiça disse ao juiz que os tribunais não poderiam adivinhar decisões tomadas pelo presidente, em nome da segurança nacional, de revogar as autorizações de segurança dos advogados ou tomar outras ações que minam sua capacidade em seus empregos.

Ty Cobb, que representou Trump durante seu primeiro mandato nas investigações de advogados especiais, disse sobre “Erin Burnett Outfront” da CNN que o advogado do Departamento de Justiça no caso de imigração antes de Xinis ser preenchido com “ofuscação e má fé”.

Ele acrescentou que os advogados do Departamento de Justiça mais ousados ​​se tornam em casos difíceis de defender, eles podem perder a credibilidade no tribunal.

“Este é o primeiro juiz que até agora nos casos do mundo Trump finalmente abandonou a presunção de regularidade que normalmente se liga às representações dos advogados do governo”, disse Cobbs na terça -feira. “Ela não acredita neles. Ela não confia neles.”

Em alguns casos, as ações desse governo não teriam sido aprovadas por cheques legais do ramo executivo, dizem vários ex -funcionários.

Um ex -funcionário da justiça, que pediu para permanecer anônimo por medo de retaliação, apontou como o governo ordenou restrições aos escritórios de advocacia por razões políticas, que vários juízes já disseram que são inconstitucionais.

Essas ordens executivas sem precedentes contra empresas como Perkins Coie, Jenner & Block e Wilmerhale provavelmente foram aprovadas por advogados no escritório do Conselho da Casa Branca ou pelo Escritório de Conselho Jurídico do Departamento de Justiça sob qualquer administração anterior de qualquer parte.

Uma ordem executiva assinada pelo presidente John F. Kennedy em 1962 determina como o Departamento de Justiça deve considerar as propostas presidenciais para limpá -las legalmente. Historicamente, as administrações usam o Escritório de Conselho Jurídico do Departamento de Justiça para formar opiniões legais sobre políticas e ações executivas, e o Gabinete do Conselho da Casa Branca também desempenha um papel em examinar se e como as prerrogativas do presidente podem ser feitas.

“Esse equilíbrio está realmente fora de whack aqui”, disse um funcionário do Departamento de Justiça da era Biden à CNN.