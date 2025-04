No próximo: Matches a fazer após o UFC Vegas 105

Lerone Murphy não apresentou o desempenho mais memorável – e certamente não foi o cartão mais memorável -, mas o mais importante é que o candidato britânico de penas ainda está invicto depois de superar Josh Emmett no evento principal do UFC Vegas 105 do UFC Vegas. A vitória de Murphy moveu a agulha ou ele de alguma forma afundou ainda mais no limbo de confronto?

Em uma nova edição da On para a próxima, Mike Heck e Alexander K. Lee, da MMA Fighting, discutem como Murphy pode continuar trabalhando em direção a um chute de 145 quilos, enquanto a divisão olha para a vaga de título entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes neste sábado. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Pat Sabatini depois de executar seu plano de jogo contra Joanderson Brito, os estreantes Chang Ho Lee e Torrez Finney, além dos vencedores veteranos Brad Tavares, Ode Osbourne e muito mais.

