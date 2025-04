No próximo: O que vem a seguir para Alexander Volkanovski, Paddy Pimblett depois do UFC 314?

Alexander Volkanovski é mais uma vez o campeão do UFC Featherweight, depois de obter uma decisão decisiva contra Diego Lopes no evento principal do UFC 314. Enquanto Volkanovski foi incrivelmente impressionante, os holofotes continuam a brilhar em Paddy Pimblett após o melhor desempenho de sua carreira.

Em uma nova edição de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o que vem a seguir para o bicampeão Volkanovski após sua grande vitória, junto com Lopes depois de ficar aquém de sua primeira oportunidade de campeonato. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Pimblett após sua destruição do candidato do título passado, Michael Chandler, no evento de co-principal, Yair Rodriguez, depois de derrotar Patricio Pitbull, Jean Silva depois de rolling Bryce Mitchell, junto com o colega principal Dominick Reyes, e mais.

Assista à edição do UFC 314 de On para a próxima no vídeo acima.

As versões somente em áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em podcasts da Apple, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.