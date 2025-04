Norma Dumont aberta ‘muito frustrante’ Aguarda pelo adversário, oferece -se a ser backup para Julianna Peña vs. Kayla Harrison no UFC 316

São Paulo – Norma Dumont quer uma luta que lhe dê uma chance no título do peso -médio do UFC, mas lamenta o fato de que tem sido tão difícil conseguir um ultimamente. O talento brasileiro venceu cinco consecutivos no octógono, os dois últimos sobre Germaine de Randamie e Irene Aldana em 2024, mas disse ao MMA lutando com “eu não tenho idéia”, que poderia ser o próximo para ela.

“É muito frustrante porque estou focado no cinto, quero o cinto, esse é o meu objetivo”, disse Dumont. “Estou fazendo tudo com esse propósito, concordando com lutas que me colocariam nesse caminho para o título, e é frustrante que eu não tenha opções agora”.

Julianna Peña defenderá seu cinto ao lado de Kayla Harrison em 7 de junho em Newark, e Dumont buscou um confronto de candidatos número 1 com o ex -campeão Raquel Pennington, mas ouviu a promoção de que Pennington não tem cronograma para um retorno do UFC devido a lesão. Macy Chiasson e Ketlen Vieira se reunirão em 31 de maio, deixando -a sem parceiro de dança entre os 5 primeiros.

“Faria sentido lutar contra alguém classificado mais baixo do que eu apenas para permanecer ativo”, disse Dumont, “mas meu objetivo é mais um e depois o cinto, e isso não me colocaria lá em cima. Se eu continuar lutando contra as pessoas classificadas mais baixas [than me] Não estarei em posição de lutar pelo cinto a seguir. Preciso de uma luta que me leve a uma foto do título, caso contrário, continuarei lutando e não chegarei ao meu objetivo final. ”

“Eu nunca sou a primeira opção deles”, disse Dumont quando perguntado por que é tão difícil lutar. “Talvez seja o meu estilo, porque sou mais versátil e grande para a divisão. Acho que é uma estratégia. Às vezes é mais fácil planejar uma vitória sobre outras garotas. Nós brincamos que é medo e outros enfeites, mas acho que é apenas uma estratégia. Sou um cinturão preto no chão, um cinturão preto.

Dumont disse que se recusa a ser afastada de um ano inteiro e espera que o UFC tenha uma data um oponente estabelecido antes do final do mês. O talento brasileiro, que se juntou a Chute Boxe Diego Lima em São Paulo após sua vitória dominante sobre Aldana em setembro, oferece servir como backup para Peña vs. Harrison no UFC 316 e seria “ideal” para ter sua própria luta na mesma carta.

“Tivemos a ideia de que Pennington e eu estaríamos no mesmo cartão da luta de Kayla e Julianna e, caso algo acontecesse, se a luta cair, eu entraria”, disse Dumont, “mas Pennington está sendo ferido”, que todos os planos de todos os planos.

Dumont espera que ela esteja a uma vitória de um título de tiro, independentemente de quem é seu próximo oponente, dado o corpo de trabalho até agora no UFC, mas o retorno do lendário campeão de duas divisões Amanda Nunes poderia arruinar esses planos.

“Acredito que Kayla vence Julianna e Amanda poderiam retornar”, disse Dumont. “Para não continuar sua carreira, mas vencer Kayla. Acredito que ela poderia voltar apenas para isso, para lutar com Kayla e depois se aposentar novamente. Isso seria terrível para mim porque diminuiria a divisão, mas há uma chance real de que isso pudesse acontecer.”

Se o retorno de Nunes depende apenas de Harrison segurando o cinto que uma vez pertencia a ela, Dumont acredita que é apenas um tempo de tempo para se tornar realidade. Ela não vai ignorar Peña no UFC 316, no entanto.

“O problema é que Julianna é muito pequena para a divisão e seu estilo é agarrar e derrubá -lo”, disse Dumont. “Esse jogo, Kayla é o dobro do seu tamanho e muito mais experiente. O problema é que os pulmões de Kayla são pequenos, ela não tem cardio eficiente por três rodadas. Ela dura uma rodada e meia. Ela corre duas vezes no primeiro, uma vez no segundo e apenas uma vez no terceiro. Ela não tem muito cardio.

“Se [Harrison] coloca pressão nas primeiras e nas segundas rodadas, ela pode terminar com solo e libra ou com alguma pressão para se submeter. Eu acredito que isso poderia acontecer, Julianna não consegue lidar com o tamanho de Kayla, mas se a luta passar pela terceira rodada Julianna pode ser um problema porque ela pode ser irritante. Ela é mais leve, mas tem ótima cardio, é muito durável e tem muitas dicas. A Amanda luta, até a que Amanda a destruiu, Amanda saiu com cortes no rosto. Se Kayla é inteligente, ela pressiona no início das primeiras rodadas. ”