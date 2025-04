Novo cartão principal do UFC 314 revelado depois de perder Carlos Prates vs. Geoff Neal

O novo cartão principal do UFC 314 foi revelado depois que algum pouco de embaralhamento foi necessário após uma lesão sofrida por Geoff Neal que descartou sua luta contra os Prates Carlos.

Enquanto o Prates passou rapidamente para reservar um evento principal contra Ian Machado Garry no UFC Kansas City em algumas semanas, o cartão do UFC 314 no sábado não precisou parecer muito longe para encontrar uma partida digna para abrir o pay-per-view.

Dominick Reyes, duas vezes título de peso pesado, que de repente fez nocautes consecutivos em suas duas últimas aparições, assume Nikita Krylov em uma luta intrigante a 205 libras. Ambos os lutadores são finalizadores bem conhecidos, por isso é difícil imaginar Reyes e Krylov não começam o show com um estrondo quando se chocam no UFC 314.

A partir daí, o ex -campeão do Bellator Patricio Pitbull finalmente faz sua tão esperada estréia no Octagon quando ele enfrenta Yair Rodriguez em uma partida crucial no peso de penas. Pitbull há muito tempo quer competir entre os melhores do mundo no UFC e agora ele tem sua chance enquanto enfrenta um teste incrivelmente difícil com Rodriguez, aguardando -o no sábado.

Também na carta principal, Jean Silva recebe seu desejo quando enfrenta Bryce Mitchell em uma luta que deve produzir fogos de artifício dentro e fora da gaiola. Algum sangue ruim se formou entre esses dois e eles procurarão liquidar a pontuação no UFC 314.

No evento co-principal, Michael Chandler retorna à ação e fornece o teste mais difícil da carreira no UFC de Paddy Pimblett como o lutador popular do Liverpool tenta fazer uma luta sempre emocionante da máquina noturna para se catapultar nas fileiras leves.

A luta pelo título de peso penas entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes se limita à noite enquanto lutam pelo cinto vago depois que Ilia Topuria desocupou o título para fazer um novo lar na divisão leve.

O cartão principal do UFC 314 começa às 22:00 ET no sábado à noite na ESPN+ pay-per-view.